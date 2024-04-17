В Госдуме попросили проконтролировать цены на материалы в регионах с паводками
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проконтролировать цены на строительные материалы в пострадавших от паводка регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.
Якубовский просит Краснова направить в адрес юридических лиц и продавцов пострадавших от паводка, а также соседних регионов предостережения о недопустимости необоснованного увеличения цен на строительные материалы и оборудование, которые используются для устранения последствий подтопления.
Копия письма также направлена руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.
С начала апреля напряженная ситуация из-за паводка сохраняется в Оренбургской области, там действует ЧС федерального характера. По предварительной оценке, нанесенный региону ущерб составляет более 40 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «большая вода» также идет в сторону Курганской и Тюменской областей. В целом, по данным МЧС, в 33 субъектах страны остаются подтопленными более 15 800 жилых и дачных домов, а также около 28 000 приусадебных участков.