В Госдуме попросили проконтролировать цены на материалы в регионах с паводками

С начала апреля напряженная ситуация из-за паводка сохраняется в Оренбургской области, там действует ЧС федерального характера. По предварительной оценке, нанесенный региону ущерб составляет более 40 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «большая вода» также идет в сторону Курганской и Тюменской областей. В целом, по данным МЧС, в 33 субъектах страны остаются подтопленными более 15 800 жилых и дачных домов, а также около 28 000 приусадебных участков.