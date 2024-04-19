Путин наградил гендиректора музеев Кремля орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан президентом 17 апреля, в день, когда Гагариной исполнилось 65 лет. В указе сообщается, что гендиректор награждена орденом за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.
Елена Гагарина родилась в 1959 г. в семье первого космонавта планеты Юрия Гагарина в поселке Печенга Мурманской области. Окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Затем с сентября 1981 г. по апрель 2001 г. работала в Музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина.
12 апреля 2001 г. указом Путина была назначена генеральным директором Музеев Московского Кремля. За время ее работы были отреставрированы и открыты для посетителей выставочные залы в Патриаршем дворце и Успенской звоннице, колокольня «Иван Великий». Также проведены десятки выставок в регионах России, в ведущих музеях Лондона, Вены, Будапешта, Мальты, Лиссабона и др.
Гагарина ранее была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом дружбы и медалью «В память 850-летия Москвы». Также удостоена благодарностей от президента РФ, министра культуры, председателя Совета Федерации и мэра Москвы. Является заслуженным работником культуры России, почетным профессором МГУ и кандидатом искусствоведения.