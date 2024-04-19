Путин наградил гендиректора музеев Кремля орденом «За заслуги перед Отечеством»

12 апреля 2001 г. указом Путина была назначена генеральным директором Музеев Московского Кремля. За время ее работы были отреставрированы и открыты для посетителей выставочные залы в Патриаршем дворце и Успенской звоннице, колокольня «Иван Великий». Также проведены десятки выставок в регионах России, в ведущих музеях Лондона, Вены, Будапешта, Мальты, Лиссабона и др.