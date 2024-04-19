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Путин наградил гендиректора музеев Кремля орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан президентом 17 апреля, в день, когда Гагариной исполнилось 65 лет. В указе сообщается, что гендиректор награждена орденом за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.

Елена Гагарина родилась в 1959 г. в семье первого космонавта планеты Юрия Гагарина в поселке Печенга Мурманской области. Окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Затем с сентября 1981 г. по апрель 2001 г. работала в Музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина.

12 апреля 2001 г. указом Путина была назначена генеральным директором Музеев Московского Кремля. За время ее работы были отреставрированы и открыты для посетителей выставочные залы в Патриаршем дворце и Успенской звоннице, колокольня «Иван Великий». Также проведены десятки выставок в регионах России, в ведущих музеях Лондона, Вены, Будапешта, Мальты, Лиссабона и др.

Гагарина ранее была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом дружбы и медалью «В память 850-летия Москвы». Также удостоена благодарностей от президента РФ, министра культуры, председателя Совета Федерации и мэра Москвы. Является заслуженным работником культуры России, почетным профессором МГУ и кандидатом искусствоведения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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