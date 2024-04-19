/ Общество

Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

Ведомости

Международный аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов после прошедших сильнейших ливней, следует из сообщения компании-оператора аэропорта Dubai Airports.

«В связи с продолжающимися перебоями и для обеспечения эффективности восстановления международный аэропорт Дубая (DXB) временно ограничивает количество прибывающих рейсов с 12:00 (11:00 мск) 19 апреля на 48 часов», – говорится в сообщении.

Вылеты при этом продолжаются, уточнили в пресс-службе.

Российский «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в связи с ограничениями аэропорта Дубая. В частности, были отменены рейсы SU524/525 за 20 апреля. 

«Пассажиров перебронируют на другие рейсы в этот же день, которые будут выполнены на самолетах большей вместимости. Также пассажиры могут переоформить вылет на другую дату», – уточнили в авиакомпании.

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились проливные дожди. За 36 часов в столице ОАЭ выпало 12 см осадков, что превышает годовую норму. В связи с этим в главном аэропорту Дубая были отменены десятки рейсов, задержаны более 600.

Рейсы перенесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7. Как минимум 2500 россиян не могли вылететь 17 апреля из аэропортов ОАЭ. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных