Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов
Международный аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов после прошедших сильнейших ливней, следует из сообщения компании-оператора аэропорта Dubai Airports.
«В связи с продолжающимися перебоями и для обеспечения эффективности восстановления международный аэропорт Дубая (DXB) временно ограничивает количество прибывающих рейсов с 12:00 (11:00 мск) 19 апреля на 48 часов», – говорится в сообщении.
Вылеты при этом продолжаются, уточнили в пресс-службе.
«Пассажиров перебронируют на другие рейсы в этот же день, которые будут выполнены на самолетах большей вместимости. Также пассажиры могут переоформить вылет на другую дату», – уточнили в авиакомпании.
В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились проливные дожди. За 36 часов в столице ОАЭ выпало 12 см осадков, что превышает годовую норму. В связи с этим в главном аэропорту Дубая были отменены десятки рейсов, задержаны более 600.
Рейсы перенесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7. Как минимум 2500 россиян не могли вылететь 17 апреля из аэропортов ОАЭ.