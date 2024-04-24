В Аргентине на акцию против реформы образования вышли сотни тысяч человек
23 апреля по всей Аргентине в акции протеста против реформы в сфере университетского образования приняли участие более 1 млн человек. Об этом сообщил генеральный секретарь аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, передает Pagina 12.
«Сегодня нас 800 000 аргентинцев на этой площади (в Буэнос-Айресе. – “Ведомости) и более миллиона по всей стране, которые гордятся нашим Государственным университетом”, – сказал он.
France 24 пишет, что полиция оценила число протестующих в столице Аргентины в 100 000 человек. Pagina 12 отмечает, что на улицы Буэнос-Айреса и еще десятка городов вышли студенты, преподаватели, члены профсоюзов и простые граждане.
Протестующие выступают в защиту права на общедоступное и бесплатное высшее образование на фоне продвигаемых правительством Аргентины реформ, которые предполагают сокращение госфинансирования этой сферы.
Президент страны Хавьер Милей в X ретвитнул несколько постов с критикой акции протеста. В одном из них был изображен троянский конь с логотипами Социалистической партии трудящихся, «Гражданского радикального союза» и Хустисиалистской партии внутри.
Позже аргентинский лидер опубликовал пост от своего имени, написав: «Славный день для откровений. Тот, кто желает слышать (видеть), пусть слышит (видит)».