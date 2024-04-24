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В Аргентине на акцию против реформы образования вышли сотни тысяч человек

Ведомости

23 апреля по всей Аргентине в акции протеста против реформы в сфере университетского образования приняли участие более 1 млн человек. Об этом сообщил генеральный секретарь аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, передает Pagina 12. 

«Сегодня нас 800 000 аргентинцев на этой площади (в Буэнос-Айресе. – “Ведомости) и более миллиона по всей стране, которые гордятся нашим Государственным университетом”, – сказал он. 

France 24 пишет, что полиция оценила число протестующих в столице Аргентины в 100 000 человек. Pagina 12 отмечает, что на улицы Буэнос-Айреса и еще десятка городов вышли студенты, преподаватели, члены профсоюзов и простые граждане.

Протестующие выступают в защиту права на общедоступное и бесплатное высшее образование на фоне продвигаемых правительством Аргентины реформ, которые предполагают сокращение госфинансирования этой сферы. 

Президент страны Хавьер Милей в X ретвитнул несколько постов с критикой акции протеста. В одном из них был изображен троянский конь с логотипами Социалистической партии трудящихся, «Гражданского радикального союза» и Хустисиалистской партии внутри. 

Позже аргентинский лидер опубликовал пост от своего имени, написав: «Славный день для откровений. Тот, кто желает слышать (видеть), пусть слышит (видит)». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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