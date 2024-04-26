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Туриста из России нашли мертвым в отеле Аланьи

Ведомости

В отеле Аланьи в Турции нашли мертвым российского туриста. Об этом сообщает TGRT Haber.

По данным телеканала, сотрудники обнаружили в беседке на территории отеля без признаков жизни 61-летнего Дмитрия Цыганова. Он сидел неподвижно на стуле. В отель прибыли медики и полиция. При осмотре было установлено, что Цыганов умер. 

Причины смерти не уточняются. Тело российского туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

В ноябре 2023 г. в турецком Бодруме были убиты две россиянки. Их тела, завернутые в простыню, обнаружила полиция на склоне рядом с дорогой Тавшанбурну в районе Ичмелер. Предварительно сообщалось, что убитыми являются 40-летняя женщина и 15-летний подросток. По данным Kent TV, речь шла об Ирине Двизовой и ее дочери Даяне. МВД России объявило в розыск по подозрению в убийстве литовца Андрея Куслевича.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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