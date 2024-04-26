Туриста из России нашли мертвым в отеле Аланьи
По данным телеканала, сотрудники обнаружили в беседке на территории отеля без признаков жизни 61-летнего Дмитрия Цыганова. Он сидел неподвижно на стуле. В отель прибыли медики и полиция. При осмотре было установлено, что Цыганов умер.
Причины смерти не уточняются. Тело российского туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.
В ноябре 2023 г. в турецком Бодруме были убиты две россиянки. Их тела, завернутые в простыню, обнаружила полиция на склоне рядом с дорогой Тавшанбурну в районе Ичмелер. Предварительно сообщалось, что убитыми являются 40-летняя женщина и 15-летний подросток. По данным Kent TV, речь шла об Ирине Двизовой и ее дочери Даяне. МВД России объявило в розыск по подозрению в убийстве литовца Андрея Куслевича.