Туриста из России нашли мертвым в отеле Аланьи

В ноябре 2023 г. в турецком Бодруме были убиты две россиянки. Их тела, завернутые в простыню, обнаружила полиция на склоне рядом с дорогой Тавшанбурну в районе Ичмелер. Предварительно сообщалось, что убитыми являются 40-летняя женщина и 15-летний подросток. По данным Kent TV, речь шла об Ирине Двизовой и ее дочери Даяне. МВД России объявило в розыск по подозрению в убийстве литовца Андрея Куслевича.