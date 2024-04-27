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Хуснуллин: в РФ более 700 000 человек переехали из аварийного жилья с 2019 года

Ведомости

С 2019 г. по нацпроекту «Жилье и городская среда» жилищные условия улучшили 701 215 жителей аварийных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По словам Хаснуллина, за это время аварийный жилфонд в регионах сократился почти на 11,8 млн кв. м. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе жилищные условия улучшили 50 900 человек, в Пермском крае – 47 000, в Ямало-Ненецком автономном округе – 43 900, Республике Саха (Якутия) – 40 500, в Кемеровской области – 28 900 человек. Эти регионы лидируют по числу переселенных из аварийного жилья граждан.

С начала 2024 г., уточнил зампред правительства, уже расселено 19 300 человек из 309 000 кв. м непригодного жилья. Всего в 2024 г. планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных площадей, на которых проживают 98 600 граждан. В рамках собственных программ регионы расселили около 5500 жителей.

В январе сообщалось, что в России намерены создать единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Минстрой должен подготовить соответствующий законопроект к ноябрю 2024 г. Пока такого единого реестра нет, подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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