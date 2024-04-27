Хуснуллин: в РФ более 700 000 человек переехали из аварийного жилья с 2019 года

По словам Хаснуллина, за это время аварийный жилфонд в регионах сократился почти на 11,8 млн кв. м. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе жилищные условия улучшили 50 900 человек, в Пермском крае – 47 000, в Ямало-Ненецком автономном округе – 43 900, Республике Саха (Якутия) – 40 500, в Кемеровской области – 28 900 человек. Эти регионы лидируют по числу переселенных из аварийного жилья граждан.