Хуснуллин: в РФ более 700 000 человек переехали из аварийного жилья с 2019 года
С 2019 г. по нацпроекту «Жилье и городская среда» жилищные условия улучшили 701 215 жителей аварийных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
По словам Хаснуллина, за это время аварийный жилфонд в регионах сократился почти на 11,8 млн кв. м. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе жилищные условия улучшили 50 900 человек, в Пермском крае – 47 000, в Ямало-Ненецком автономном округе – 43 900, Республике Саха (Якутия) – 40 500, в Кемеровской области – 28 900 человек. Эти регионы лидируют по числу переселенных из аварийного жилья граждан.
С начала 2024 г., уточнил зампред правительства, уже расселено 19 300 человек из 309 000 кв. м непригодного жилья. Всего в 2024 г. планируется расселить 1,8 млн кв. м аварийных площадей, на которых проживают 98 600 граждан. В рамках собственных программ регионы расселили около 5500 жителей.
В январе сообщалось, что в России намерены создать единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Минстрой должен подготовить соответствующий законопроект к ноябрю 2024 г. Пока такого единого реестра нет, подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.