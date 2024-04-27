Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 фигурантов дела, среди них – 4 непосредственных исполнителя.