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Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Курбонов заключен под стражу до 22 мая. Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку).

По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, в том числе обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и систематически их оплачивал.

ТАСС уточняет, что, согласно оглашенным материалам, Курбонов находился и работал в России нелегально, проживал в одном из московских хостелов.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 фигурантов дела, среди них – 4 непосредственных исполнителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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