Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»
Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Курбонов заключен под стражу до 22 мая. Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку).
По версии следствия, Курбанов предоставлял деньги для подготовки теракта, в том числе обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и систематически их оплачивал.
ТАСС уточняет, что, согласно оглашенным материалам, Курбонов находился и работал в России нелегально, проживал в одном из московских хостелов.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В концертном зале в Красногорске вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 фигурантов дела, среди них – 4 непосредственных исполнителя.