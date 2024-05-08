Минюст обновит список препятствующих содержанию в СИЗО заболеваний
Минюст России подготовил законопроект, предлагающий расширить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство и правозащитницу Еву Меркачеву.
Минюст готовит поправки к постановлению правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Перечень планируется привести в соответствие с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
По словам правозащитницы, список заболеваний увеличится с 86 пунктов до 143. Сейчас в него включены некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни эндокринной и мочеполовой системы, системы кровообращения, болезни органов дыхания и органов пищеварения. В расширенный перечень войдут поздний сифилис, различные лимфомы и лейкозы, гипотериоз, разные нарушения надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, а также дистония, некоторые виды эпилепсии и острая хроническая лучевая болезнь тяжелой и крайней степеней.
Кроме прочего, Минюст России предложил ввести понятие «состояние, требующее паллиативной помощи». Меркачева уточнила, что это необходимо для ситуаций, когда человеку нужна помощь, но ни одна из болезней, которые привели к этому состоянию, не входит в перечень. В список заболеваний также вносится «состояние, связанное с наличием искусственного отверстия».
В отдельную категорию планируется вынести беременность, роды и послеродовой период. Препятствием для нахождения под стражей станут осложнения, характерные при многоплодной беременности, и истмико-цервикальная недостаточность.
Минюст подтвердил изданию, что подготовил законопроект расширения перечня с учетом предложений заинтересованных органов государственной власти. Сейчас документ проходит процедуру согласования с государственными органами.
20 марта Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании одобрил закон, который позволит увеличить в два раза количество телефонных разговоров, на которое в течение года имеют право осужденные к лишению свободы.
По действующему законодательству осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, продолжительность каждого из которых не должна превышать 15 минут. Звонки оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников и иных лиц. Администрация исправительного учреждения при отсутствии технических возможностей может ограничить количество звонков до шести в год. Согласно документу, это число вырастет до 12 телефонных разговоров.