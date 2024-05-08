Минюст обновит список препятствующих содержанию в СИЗО заболеваний

По действующему законодательству осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, продолжительность каждого из которых не должна превышать 15 минут. Звонки оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за счет средств их родственников и иных лиц. Администрация исправительного учреждения при отсутствии технических возможностей может ограничить количество звонков до шести в год. Согласно документу, это число вырастет до 12 телефонных разговоров.