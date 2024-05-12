«Аэрофлот» осенью возобновит полеты на Маврикий
«Исходим из того, что в октябре-ноябре 2024 г. "Аэрофлот" возобновит полеты на остров и, если все будет складываться удачно, то сделает эту программу круглогодичной», – сказал он.
Островное государство, как отметил посол, всегда привлекало туристов из России, но прямых рейсов не было и людям приходилось летать на Маврикий с пересадкой в Стамбуле или Дубае.
Программа регулярных рейсов на Маврикий стартовала 23 декабря 2023 г., сообщал перевозчик. «Аэрофлот» выполнял полеты из Москвы на остров в Индийском океане дважды в неделю: по средам и субботам. В феврале авиакомпания сообщила, что полетная программа на Маврикий действует до конца марта, а с 9 февраля добавились рейсы по пятницам.
Объем турпотока существенно вырос после возобновления полетов в декабре, рассказал посол. По его данным, с января по март на Маврикии отдохнули 14 393 россиянина, при этом почти столько же приехало на остров за весь прошлый год.