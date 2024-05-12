«Аэрофлот» осенью возобновит полеты на Маврикий

Программа регулярных рейсов на Маврикий стартовала 23 декабря 2023 г., сообщал перевозчик. «Аэрофлот» выполнял полеты из Москвы на остров в Индийском океане дважды в неделю: по средам и субботам. В феврале авиакомпания сообщила, что полетная программа на Маврикий действует до конца марта, а с 9 февраля добавились рейсы по пятницам.