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«Аэрофлот» осенью возобновит полеты на Маврикий

Ведомости

«Аэрофлот» осенью возобновит полеты на Маврикий в рамках полетной программы, которая может стать круглогодичной, сообщил ТАСС российский посол в республике Константин Климовский.

«Исходим из того, что в октябре-ноябре 2024 г. "Аэрофлот" возобновит полеты на остров и, если все будет складываться удачно, то сделает эту программу круглогодичной», – сказал он.

Островное государство, как отметил посол, всегда привлекало туристов из России, но прямых рейсов не было и людям приходилось летать на Маврикий с пересадкой в Стамбуле или Дубае.

Программа регулярных рейсов на Маврикий стартовала 23 декабря 2023 г., сообщал перевозчик. «Аэрофлот» выполнял полеты из Москвы на остров в Индийском океане дважды в неделю: по средам и субботам. В феврале авиакомпания сообщила, что полетная программа на Маврикий действует до конца марта, а с 9 февраля добавились рейсы по пятницам.

Объем турпотока существенно вырос после возобновления полетов в декабре, рассказал посол. По его данным,  с января по март на Маврикии отдохнули 14 393 россиянина, при этом почти столько же приехало на остров за весь прошлый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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