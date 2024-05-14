Следствие попросило арестовать начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Это не первое уголовное дело, возбужденное за последнее время в отношении высокопоставленных лиц из Минобороны. Так, в апреле Басманный суд Москвы отправил отстраненного замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сам замминистра вину не признает. Вместе с Ивановым суд арестовал еще нескольких предполагаемых подельников.