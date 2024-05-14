Следствие попросило арестовать начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова
В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Материалы поступили в суд 13 мая. Судебное заседание было назначено в тот же день на 18:25 мск, его результат не опубликован.
Вечером 13 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Кузнецова по подозрению в уголовном преступлении. По данным собеседника агентства, расследованием занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Подробности уголовного дела не уточнялись.
Кузнецову 55 лет,. В мае 2010 г. он стал начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, затем занимал должность главы Службы защиты гостайны Минобороны. В мае 2023 г. указом президента РФ Владимира Путина был назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ.
Это не первое уголовное дело, возбужденное за последнее время в отношении высокопоставленных лиц из Минобороны. Так, в апреле Басманный суд Москвы отправил отстраненного замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сам замминистра вину не признает. Вместе с Ивановым суд арестовал еще нескольких предполагаемых подельников.