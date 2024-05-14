Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Следствие попросило арестовать начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Ведомости

В 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки. 

Материалы поступили в суд 13 мая. Судебное заседание было назначено в тот же день на 18:25 мск, его результат не опубликован. 

Вечером 13 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Кузнецова по подозрению в уголовном преступлении. По данным собеседника агентства, расследованием занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Подробности уголовного дела не уточнялись. 

Кузнецову 55 лет,. В мае 2010 г. он стал начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, затем занимал должность главы Службы защиты гостайны Минобороны. В мае 2023 г. указом президента РФ Владимира Путина был назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ.

Это не первое уголовное дело, возбужденное за последнее время в отношении высокопоставленных лиц из Минобороны. Так, в апреле Басманный суд Москвы отправил отстраненного замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО до 23 июня. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сам замминистра вину не признает. Вместе с Ивановым суд арестовал еще нескольких предполагаемых подельников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных