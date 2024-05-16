Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Авиакомпания Finnair со 2 июня возобновит рейсы в Тарту

Ведомости

Авиакомпания Finnair со 2 июня возобновит рейсы в Тарту в Эстонии, в конце апреля она прервала их из-за помех в работе системы GPS. Это следует из пресс-релиза компании.

«Finnair возобновит полеты в Тарту, Эстония, со 2 июня 2024 г. Finnair приостановила полеты в Тарту на месяц, чтобы в аэропорту Тарту можно было внедрить решение захода на посадку, не требующее сигнала GPS», – говорится в сообщении.

Компания также отметила, что помехи с сигналом GPS участились с 2022 г., но это не повлияло на безопасность полетов – в самолете есть и другие навигационные системы, которые можно использовать в случае помех.

В мае после того, как авиакомпания Finnair приостановила свои рейсы, глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что помехи в работе GPS усилились в Финляндии с начала российской спецоперации на Украине, а пилоты сообщили о сотнях случаев сбоев, влияющих на воздушное движение в республике.

8 мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах российского посольства Ленара Салимуллина из-за ситуации с помехами в работе системы GPS. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил, что якобы вмешательство России в спутниковую навигацию усилилось, оно сильно влияет на гражданскую авиацию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных