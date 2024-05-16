Авиакомпания Finnair со 2 июня возобновит рейсы в Тарту
Авиакомпания Finnair со 2 июня возобновит рейсы в Тарту в Эстонии, в конце апреля она прервала их из-за помех в работе системы GPS. Это следует из пресс-релиза компании.
«Finnair возобновит полеты в Тарту, Эстония, со 2 июня 2024 г. Finnair приостановила полеты в Тарту на месяц, чтобы в аэропорту Тарту можно было внедрить решение захода на посадку, не требующее сигнала GPS», – говорится в сообщении.
Компания также отметила, что помехи с сигналом GPS участились с 2022 г., но это не повлияло на безопасность полетов – в самолете есть и другие навигационные системы, которые можно использовать в случае помех.
В мае после того, как авиакомпания Finnair приостановила свои рейсы, глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что помехи в работе GPS усилились в Финляндии с начала российской спецоперации на Украине, а пилоты сообщили о сотнях случаев сбоев, влияющих на воздушное движение в республике.
8 мая МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах российского посольства Ленара Салимуллина из-за ситуации с помехами в работе системы GPS. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил, что якобы вмешательство России в спутниковую навигацию усилилось, оно сильно влияет на гражданскую авиацию.