К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина пришли с обысками

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Пономарев уехал из России в США. В последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов.