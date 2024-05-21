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К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина пришли с обысками

Ведомости

Следователи проводят обыски в квартире Николая Степанова, бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела экс-депутата Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). По словам собеседника агентства, Степанова подозревают в связях с Пономаревым.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что, по версии следствия, бывший помощник Рашкина участвовал в заседании «Съезда народных депутатов» (НПО признана в РФ нежелательной), которое прошло в 2022 г. в Польше. Основателями организации являются Пономарев, а также лишенный адвокатского статуса юриста Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом).

Николай Степанов был проректором Московского авиационного института по молодежной политике. Позже он перешел на должность замглавы управы столичного района Сокол, а затем стал помощником Рашкина (его полномочия были прекращены в мае 2022 г.). 

В России против Пономарева возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы в интернете к деятельности против безопасности РФ) УК РФ.

ФСБ России в феврале 2024 г. сообщала, что продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарева и его пособников в России.

По данным ФСБ, с начала спецоперации Пономарев публично поддерживает вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» и «Легион свобода России» (оба формирования признаны террористическими и запрещены в РФ). Кроме того, он является членом последнего объединения и занимается его информационным сопровождением.

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Пономарев уехал из России в США. В последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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