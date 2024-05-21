К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина пришли с обысками
Следователи проводят обыски в квартире Николая Степанова, бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела экс-депутата Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом). По словам собеседника агентства, Степанова подозревают в связях с Пономаревым.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что, по версии следствия, бывший помощник Рашкина участвовал в заседании «Съезда народных депутатов» (НПО признана в РФ нежелательной), которое прошло в 2022 г. в Польше. Основателями организации являются Пономарев, а также лишенный адвокатского статуса юриста Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом).
Николай Степанов был проректором Московского авиационного института по молодежной политике. Позже он перешел на должность замглавы управы столичного района Сокол, а затем стал помощником Рашкина (его полномочия были прекращены в мае 2022 г.).
В России против Пономарева возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы в интернете к деятельности против безопасности РФ) УК РФ.
ФСБ России в феврале 2024 г. сообщала, что продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении Пономарева и его пособников в России.
По данным ФСБ, с начала спецоперации Пономарев публично поддерживает вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» и «Легион свобода России» (оба формирования признаны террористическими и запрещены в РФ). Кроме того, он является членом последнего объединения и занимается его информационным сопровождением.
В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Пономарев уехал из России в США. В последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине. 21 октября 2022 г. Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов.