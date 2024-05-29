Фигуранту по делу о взрыве в Сергиевом Посаде ужесточили обвинение
Следственный комитет (СК) России ужесточил обвинение техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву по делу о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде летом 2023 г. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, обвинение в отношении Чанкаева было переквалифицировано с ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека) на более тяжкую ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц).
Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы. Ужесточение обвинения произошло после того, как выяснилось, что, восемь числившихся пропавшими без вести также погибли.
Следователи также установили, что в связи с системными нарушениями требований промышленной безопасности на предприятии, о которых Чанкаеву «было достоверно известно», был причинен крупный материальный ущерб. В том числе, пострадали близлежащие к ЗОМЗ жилые квартиры, частные домовладения и нежилые объекты.
Взрыв на территории ЗОМЗ произошел утром 9 августа 2023 г. Инцидент произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». В результате взрыва погибли девять человек. Власти Московской области приняли решение установить специальные выплаты семьям погибших – по 2 млн руб. Тяжело раненым пообещали по 500 000 руб., госпитализированным с переломами – по 300 000 руб.