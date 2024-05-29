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Фигуранту по делу о взрыве в Сергиевом Посаде ужесточили обвинение

Ведомости

Следственный комитет (СК) России ужесточил обвинение техническому директору компании «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву по делу о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде летом 2023 г. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, обвинение в отношении Чанкаева было переквалифицировано с ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека) на более тяжкую ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц).  

Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы. Ужесточение обвинения произошло после того, как выяснилось, что, восемь числившихся пропавшими без вести также погибли.

Следователи также установили, что в связи с системными нарушениями требований промышленной безопасности на предприятии, о которых Чанкаеву «было достоверно известно», был причинен крупный материальный ущерб. В том числе, пострадали близлежащие к ЗОМЗ жилые квартиры, частные домовладения и нежилые объекты.

Взрыв на территории ЗОМЗ произошел утром 9 августа 2023 г. Инцидент произошел на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». В результате взрыва погибли девять человек. Власти Московской области приняли решение установить специальные выплаты семьям погибших – по 2 млн руб. Тяжело раненым пообещали по 500 000 руб., госпитализированным с переломами – по 300 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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