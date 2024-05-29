Фигуранту по делу о взрыве в Сергиевом Посаде ужесточили обвинение

Следователи также установили, что в связи с системными нарушениями требований промышленной безопасности на предприятии, о которых Чанкаеву «было достоверно известно», был причинен крупный материальный ущерб. В том числе, пострадали близлежащие к ЗОМЗ жилые квартиры, частные домовладения и нежилые объекты.