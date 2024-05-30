На востоке Москвы произошел пожар площадью 2000 кв. м
На востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание. Площадь пожара составляет 2000 кв. м, сообщает МЧС России.
Причина возгорания не приводится.
Как уточняет столичный дептранс, горит складское помещение в районе Новогиреево. Движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
В департаменте ГОЧСиПБ Москвы рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 04:20 мск. По данным ведомства, огонь уже распространился на площади 4000 кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности.
К тушению привлечен вертолет Ка-32, уточнили в МЧС. Он уже сбросил 75 т воды. К вылету готовится еще один вертолет Московского авиацентра. Ликвидация пожара осложняется из-за емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью, которые находятся в здании. В общей сложности на месте работают 120 человек и 40 единиц техники.
23 мая пожар произошел в подмосковном садовом товариществе «Снегирь», погибли восемь человек. По данным прокуратуры, в частном доме в деревне Падиково городского округа Истра, где произошел пожар, нелегально проживали мигранты. Арендатора дома задержали. Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).