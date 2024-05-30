На востоке Москвы произошел пожар площадью 2000 кв. м

К тушению привлечен вертолет Ка-32, уточнили в МЧС. Он уже сбросил 75 т воды. К вылету готовится еще один вертолет Московского авиацентра. Ликвидация пожара осложняется из-за емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью, которые находятся в здании. В общей сложности на месте работают 120 человек и 40 единиц техники.