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На востоке Москвы произошел пожар площадью 2000 кв. м

Ведомости

На востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание. Площадь пожара составляет 2000 кв. м, сообщает МЧС России.

Причина возгорания не приводится.

Как уточняет столичный дептранс, горит складское помещение в районе Новогиреево. Движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

В департаменте ГОЧСиПБ Москвы рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 04:20 мск. По данным ведомства, огонь уже распространился на площади 4000 кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности.

К тушению привлечен вертолет Ка-32, уточнили в МЧС. Он уже сбросил 75 т воды. К вылету готовится еще один вертолет Московского авиацентра. Ликвидация пожара осложняется из-за емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью, которые находятся в здании. В общей сложности на месте работают 120 человек и 40 единиц техники.

23 мая пожар произошел в подмосковном садовом товариществе «Снегирь», погибли восемь человек. По данным прокуратуры, в частном доме в деревне Падиково городского округа Истра, где произошел пожар, нелегально проживали мигранты. Арендатора дома задержали. Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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