Уголовное дело против украинского журналиста Гордона передано в суд
Для передачи в суд направлено дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ), которого обвиняют в распространении призывов к террористической деятельности и фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
Гордон через соцсети и СМИ, как рассказали в ведомстве, неоднократно распространял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывал такую деятельность, а также распространял «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан». Журналист также совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ (ч. 2 ст. 205.2, п. «д» ч. 2 ст. 207.3, п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 354 УК РФ), говорится в сообщении СК.
Следователи также передали в суд два уголовных дела в отношении граждан Латвии и США, которые за вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне Украины и «открыто делились в соцсетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».
В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона. В апреле того же года Росфинмониторинг внес журналиста в реестр экстремистов и террористов. В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордона в реестр иноагентов. В начале 2024 г. его повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела. По сведениям «РИА Новости», в конце января в его отношении завели дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).