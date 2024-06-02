Уголовное дело против украинского журналиста Гордона передано в суд

В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона. В апреле того же года Росфинмониторинг внес журналиста в реестр экстремистов и террористов. В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордона в реестр иноагентов. В начале 2024 г. его повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела. По сведениям «РИА Новости», в конце января в его отношении завели дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).