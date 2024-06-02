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Уголовное дело против украинского журналиста Гордона передано в суд

Ведомости

Для передачи в суд направлено дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ), которого обвиняют в распространении призывов к террористической деятельности и фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Гордон через соцсети и СМИ, как рассказали в ведомстве, неоднократно распространял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывал такую деятельность, а также распространял «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан». Журналист также совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ (ч. 2 ст. 205.2, п. «д» ч. 2 ст. 207.3, п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 354 УК РФ), говорится в сообщении СК.

Следователи также передали в суд два уголовных дела в отношении граждан Латвии и США, которые за вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне Украины и «открыто делились в соцсетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».

В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона. В апреле того же года Росфинмониторинг внес журналиста в реестр экстремистов и террористов. В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордона в реестр иноагентов. В начале 2024 г. его повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела. По сведениям «РИА Новости», в конце января в его отношении завели дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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