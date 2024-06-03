Глава РАН связал кадровую проблему в науке с ЕГЭ

«Я бы не сказал, что есть кризис, однако есть проблема кадров. Она большая и связана в том числе с тем, о чем мы говорили, – с начальной школой, со школой в целом. <...> Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет», – сказал он.