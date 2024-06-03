Глава РАН связал кадровую проблему в науке с ЕГЭ
«Я бы не сказал, что есть кризис, однако есть проблема кадров. Она большая и связана в том числе с тем, о чем мы говорили, – с начальной школой, со школой в целом. <...> Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет», – сказал он.
Красников заявил о необходимости поднимать значимость точных наук, математики, физики. По его словам, это связано в том числе и с подготовкой преподавателей. Он отметил готовность РАН участвовать в обсуждении этого вопроса.
При этом он назвал непростым вопросом предложение отменить ЕГЭ. Красников заявил, что у этого формата есть как положительная, так и отрицательная сторона. Плюсы ЕГЭ заключаются в том, что эта система работает, минусы – что у школьников «появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать».
Глава РАН добавил, что для доработки этой системы использованы еще не все механизмы, прежде чем «приступать к полной ее ликвидации». Он также назвал эффективной мерой предложение президента РФ Владимир Путина разрешить передачу одного из экзаменов.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ по выбору ученика до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В этом году выпускники смогут повторно написать один из экзаменов 4 и 5 июля.