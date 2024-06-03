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Глава РАН связал кадровую проблему в науке с ЕГЭ

Ведомости

Проблема кадров в науке связана с ситуацией в школе в целом и с сокращением числа сдающих ЕГЭ по физике. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РБК.

«Я бы не сказал, что есть кризис, однако есть проблема кадров. Она большая и связана в том числе с тем, о чем мы говорили, – с начальной школой, со школой в целом. <...> Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет», – сказал он.

Красников заявил о необходимости поднимать значимость точных наук, математики, физики. По его словам, это связано в том числе и с подготовкой преподавателей. Он отметил готовность РАН участвовать в обсуждении этого вопроса.

При этом он назвал непростым вопросом предложение отменить ЕГЭ. Красников заявил, что у этого формата есть как положительная, так и отрицательная сторона. Плюсы ЕГЭ заключаются в том, что эта система работает, минусы – что у школьников «появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать».

Глава РАН добавил, что для доработки этой системы использованы еще не все механизмы, прежде чем «приступать к полной ее ликвидации». Он также назвал эффективной мерой предложение президента РФ Владимир Путина разрешить передачу одного из экзаменов.

В 2023 г. неоднократно звучали призывы отменить ЕГЭ. В частности, экзамен регулярно критикует заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В марте 2023 г. он заявил, что чем раньше начнется дискуссия об отмене ЕГЭ, тем лучше. Путин тогда же призвал совершенствовать систему.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил разрешить пересдачу одного из предметов ЕГЭ по выбору ученика до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В этом году выпускники смогут повторно написать один из экзаменов 4 и 5 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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