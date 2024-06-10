Мурашко сообщил о росте желающих лечиться в России иностранцев
«По нацпроекту мы должны были достичь показателя в $1 млрд в год доходов от медицинского туризма, он выполняется, несмотря на то что курс доллара изменился, то есть объемы помощи приросли», – рассказал он.
Мурашко отметил, что у российских клиник есть возможности, чтобы принимать иностранцев без задержки оказания медпомощи россиянам. Современные технологии позволяют улучшить диагностику и вылечить пациента быстрее, поэтому ему требуется меньше времени пребывания в стационаре, пояснил министр.
В 2023 г. российские больницы оказали медицинскую помощь 12 млн иностранцев на общую сумму свыше $700 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минздрава. Мурашко отмечал, что иностранные пациенты приезжают ради лечения рака, болезней глаз и сердца. По информации Ассоциации медицинского туризма, наиболее востребованы среди иностранцев услуги стоматологии, гинекологии, урологии и пластической хирургии.