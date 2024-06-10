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Мурашко сообщил о росте желающих лечиться в России иностранцев

Ведомости

Число иностранцев, желающих лечиться в России, растет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «РИА Новости» на ПМЭФе.

«По нацпроекту мы должны были достичь показателя в $1 млрд в год доходов от медицинского туризма, он выполняется, несмотря на то что курс доллара изменился, то есть объемы помощи приросли», – рассказал он.

Мурашко отметил, что у российских клиник есть возможности, чтобы принимать иностранцев без задержки оказания медпомощи россиянам. Современные технологии позволяют улучшить диагностику и вылечить пациента быстрее, поэтому ему требуется меньше времени пребывания в стационаре, пояснил министр.

В 2023 г. российские больницы оказали медицинскую помощь 12 млн иностранцев на общую сумму свыше $700 млн, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минздрава. Мурашко отмечал, что иностранные пациенты приезжают ради лечения рака, болезней глаз и сердца. По информации Ассоциации медицинского туризма, наиболее востребованы среди иностранцев услуги стоматологии, гинекологии, урологии и пластической хирургии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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