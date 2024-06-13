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Скончался летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов

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Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов скончался на 83-м году жизни 12 июня. Об этом сообщил «Роскосмос».

Церемония прощания с Зудовым начнется в 13:00 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

Зудов участвовал в качестве командира «Союза-23» в двухсуточном полете 14 октября 1976 г. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» стыковка со станцией «Салют-5» не состоялась. «Союз-23» в итоге сел на озеро Тенгиз. 16 октября прошла первая и единственная нештатная посадка советского пилотируемого космического корабля на воду. Основной парашют не отстрелился, его ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув аппарат. Спасательная операция продолжалась несколько часов, космонавтов эвакуировали вертолетом.

Зудов работал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, был командиром группы отряда космонавтов. В 1980 и в 1981 гг. входил в состав дублирующих экипажей при полетах космических кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4». В 1987-1991 гг. был заместителем начальника политотдела ЦПК имени Гагарина. Вышел в отставку в 1992 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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