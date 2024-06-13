Скончался летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов скончался на 83-м году жизни 12 июня. Об этом сообщил «Роскосмос».
Церемония прощания с Зудовым начнется в 13:00 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.
Зудов участвовал в качестве командира «Союза-23» в двухсуточном полете 14 октября 1976 г. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» стыковка со станцией «Салют-5» не состоялась. «Союз-23» в итоге сел на озеро Тенгиз. 16 октября прошла первая и единственная нештатная посадка советского пилотируемого космического корабля на воду. Основной парашют не отстрелился, его ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув аппарат. Спасательная операция продолжалась несколько часов, космонавтов эвакуировали вертолетом.
Зудов работал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, был командиром группы отряда космонавтов. В 1980 и в 1981 гг. входил в состав дублирующих экипажей при полетах космических кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4». В 1987-1991 гг. был заместителем начальника политотдела ЦПК имени Гагарина. Вышел в отставку в 1992 г.