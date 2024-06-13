Скончался летчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов

Зудов участвовал в качестве командира «Союза-23» в двухсуточном полете 14 октября 1976 г. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» стыковка со станцией «Салют-5» не состоялась. «Союз-23» в итоге сел на озеро Тенгиз. 16 октября прошла первая и единственная нештатная посадка советского пилотируемого космического корабля на воду. Основной парашют не отстрелился, его ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув аппарат. Спасательная операция продолжалась несколько часов, космонавтов эвакуировали вертолетом.