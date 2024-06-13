ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

В субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обнаружилось назначение пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах. Члены преступной группы также предоставляли подложные договоры ипотечного займа, полученные деньги потом обналичивались.