ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД России при содействии Росгвардии пресекла деятельность этнической межрегиональной группы, специализировавшейся на хищении средств Соцфонда России и «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия». Ущерб превышает 1 млрд руб., сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обнаружилось назначение пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах. Члены преступной группы также предоставляли подложные договоры ипотечного займа, полученные деньги потом обналичивались.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
11 июня ФСБ задержала группу высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов Карачаево-Черкесии (КЧР), подозреваемых в мошенничестве на сумму около 60 млн руб. Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства КЧР». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).