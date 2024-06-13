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ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД России при содействии Росгвардии пресекла деятельность этнической межрегиональной группы, специализировавшейся на хищении средств Соцфонда России и «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия». Ущерб превышает 1 млрд руб., сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обнаружилось назначение пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах. Члены преступной группы также предоставляли подложные договоры ипотечного займа, полученные деньги потом обналичивались.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

11 июня ФСБ задержала группу высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов Карачаево-Черкесии (КЧР), подозреваемых в мошенничестве на сумму около 60 млн руб. Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства КЧР». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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