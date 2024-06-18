Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи энергетиков детям

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце января этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., на данный момент они приняты в 65 субъектах России. В пояснительной записке указано, что законопроект предлагает установить особые требования к розничной продаже БТН, в том числе энергетиков. С 2020 г. в добровольном порядке принято решение не выпускать данные напитки в таре больше, чем 0,5 л. Документ предполагает официальное закрепление этой меры.