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Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи энергетиков детям

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним с 1 сентября этого года. Это следует из записи заседания Госдумы, которая транслировалась на сайте ДумаТВ.

В голосовании приняли участие 406 человек. За высказались 404 человека, против – 1, воздержался от голосования 1 человек.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить продажу энергетиков в магазинах и буфетах Думы. Он рекомендовал забыть об этом виде напитков. По его словам, необходимо поручить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) изымать напитки, если их на работу будут приносить депутаты.

18 июня Володин сообщил, что Госдума в первом чтении рассмотрит запрет на продажу энергетиков. Данные меры просят ввести родители и учителя, решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце января этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., на данный момент они приняты в 65 субъектах России. В пояснительной записке указано, что законопроект предлагает установить особые требования к розничной продаже БТН, в том числе энергетиков. С 2020 г. в добровольном порядке принято решение не выпускать данные напитки в таре больше, чем 0,5 л. Документ предполагает официальное закрепление этой меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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