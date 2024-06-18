Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи энергетиков детям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу энергетиков несовершеннолетним с 1 сентября этого года. Это следует из записи заседания Госдумы, которая транслировалась на сайте ДумаТВ.
В голосовании приняли участие 406 человек. За высказались 404 человека, против – 1, воздержался от голосования 1 человек.
Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить продажу энергетиков в магазинах и буфетах Думы. Он рекомендовал забыть об этом виде напитков. По его словам, необходимо поручить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) изымать напитки, если их на работу будут приносить депутаты.
18 июня Володин сообщил, что Госдума в первом чтении рассмотрит запрет на продажу энергетиков. Данные меры просят ввести родители и учителя, решение должно защитить детей и оградить их от пагубных привычек.
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце января этого года. Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., на данный момент они приняты в 65 субъектах России. В пояснительной записке указано, что законопроект предлагает установить особые требования к розничной продаже БТН, в том числе энергетиков. С 2020 г. в добровольном порядке принято решение не выпускать данные напитки в таре больше, чем 0,5 л. Документ предполагает официальное закрепление этой меры.