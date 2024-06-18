Суд приговорил участника «коптевской» группировки Замараева к 20 годам колонии
Коптевский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил участника «коптевской» группировки Сергея Замараева к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
53-летний фигурант признан виновным по п. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом).
В суде было установлено, что Замараев и его подельники из «ореховской» группировки 13 февраля 1996 г. совершили убийство предпринимателя и участника «мазутинской» банды Владимира Кутепова. Сделали они это по указанию руководителей своих ОПГ, уточнила пресс-служба.
В январе 1998 г. Замараев с подельниками в целях раздела сфер влияния также организовал нападение на Вячеслава Степанова, который являлся криминальным авторитетом и членом «тушинской» группировки. Он был убит автоматной очередью на улице Новопетровской в Москве, из-за чего ранения получили также четверо пассажиров проезжавшего мимо трамвая. От полученных травм одна женщина скончалась, еще троим пострадавшим был причинен вред здоровью различной степени тяжести.
В конце мая пресс-служба МВД России сообщила, что на казахстанско-российской границе сотрудники уголовного розыска республики передали коллегам из РФ обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, которого в СМИ называют мурманским криминальным авторитетом. В 2019 г. он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, а в 2022 г. экстрадирован из Португалии в Россию. В конце февраля Мурманский областной суд признал Фурмана невиновным по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, но прокуратура в апелляции добилась отмены приговора. Фигурант попытался покинуть Россию, но был задержан.