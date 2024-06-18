Суд приговорил участника «коптевской» группировки Замараева к 20 годам колонии

В конце мая пресс-служба МВД России сообщила, что на казахстанско-российской границе сотрудники уголовного розыска республики передали коллегам из РФ обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана, которого в СМИ называют мурманским криминальным авторитетом. В 2019 г. он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, а в 2022 г. экстрадирован из Португалии в Россию. В конце февраля Мурманский областной суд признал Фурмана невиновным по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, но прокуратура в апелляции добилась отмены приговора. Фигурант попытался покинуть Россию, но был задержан.