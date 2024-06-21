Участники спецоперации получат доступ к цифровым услугам в III квартале

Министры утвердили целевую модель и этапы получения цифровых документов, в том числе через «Госуслуги» и в МФЦ. Также разработана и утверждена дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид, уточнили в Минобороны. Для решения этих задач создана межведомственная рабочая группа, в состав которой в том числе вошли представители Минцифры и Минэкономразвития.