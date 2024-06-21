Участники спецоперации получат доступ к цифровым услугам в III квартале
Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев договорились, что участники спецоперации начнут получать услуги в цифровом виде в III квартале 2024 г. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На совещании по бездокументационному подтверждению льгот участникам спецоперации Белоусов указал на проблему, с которой военнослужащие и члены их семей сталкиваются при оформлении документов для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр призвал упростить и автоматизировать этот процесс.
Министры утвердили целевую модель и этапы получения цифровых документов, в том числе через «Госуслуги» и в МФЦ. Также разработана и утверждена дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид, уточнили в Минобороны. Для решения этих задач создана межведомственная рабочая группа, в состав которой в том числе вошли представители Минцифры и Минэкономразвития.
Выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 13 мая, Белоусов заявил, что в области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов. В частности, речь шла о проблемах, связанных с избыточной бюрократией при подтверждении льгот и с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.
Белоусов отмечал, что одна из задач, поставленных перед ним президентом РФ, заключается в том, чтобы сделать военную экономику, работу Министерства обороны максимально открытой к инновациям. По его словам, это касается использования цифровых платформ, внедрения новых технологий, форм и методов управления, а также подготовки кадров.