Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Участники спецоперации получат доступ к цифровым услугам в III квартале

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минцифры Максут Шадаев договорились, что участники спецоперации начнут получать услуги в цифровом виде в III квартале 2024 г. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На совещании по бездокументационному подтверждению льгот участникам спецоперации Белоусов указал на проблему, с которой военнослужащие и члены их семей сталкиваются при оформлении документов для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр призвал упростить и автоматизировать этот процесс.

Министры утвердили целевую модель и этапы получения цифровых документов, в том числе через «Госуслуги» и в МФЦ. Также разработана и утверждена дорожная карта перехода документооборота в цифровой вид, уточнили в Минобороны. Для решения этих задач создана межведомственная рабочая группа, в состав которой в том числе вошли представители Минцифры и Минэкономразвития.

Выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 13 мая, Белоусов заявил, что в области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов. В частности, речь шла о проблемах, связанных с избыточной бюрократией при подтверждении льгот и с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.

Белоусов отмечал, что одна из задач, поставленных перед ним президентом РФ, заключается в том, чтобы сделать военную экономику, работу Министерства обороны максимально открытой к инновациям. По его словам, это касается использования цифровых платформ, внедрения новых технологий, форм и методов управления, а также подготовки кадров.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных