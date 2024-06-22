Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову
Московский городской суд проверит 27 июня законность приговора, вынесенного бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, передает ТАСС.
«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», – рассказали агентству в пресс-службе Преображенского суда.
Преображенский суд Москвы признал в декабре 2023 г. Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Судья Вероника Сирагетян назначила ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 г. колонии строгого режима. Вместе с Абызовым на скамью подсудимых завели на оглашение вердикта еще 11 фигурантов дела. 9 из них получили реальные сроки в колониях разного режима. Защита Абызова обжаловала приговор.
Абызов был задержан в марте 2019 г. Судом и следствием было установлено, что Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.
Хищение произошло посредством заключения фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной цене акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, считает следствие, были выведены за рубеж.