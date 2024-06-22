Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Преображенский суд Москвы признал в декабре 2023 г. Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Судья Вероника Сирагетян назначила ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 г. колонии строгого режима. Вместе с Абызовым на скамью подсудимых завели на оглашение вердикта еще 11 фигурантов дела. 9 из них получили реальные сроки в колониях разного режима. Защита Абызова обжаловала приговор.