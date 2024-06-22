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Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Ведомости

Московский городской суд проверит 27 июня законность приговора, вынесенного бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, передает ТАСС.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», – рассказали агентству в пресс-службе Преображенского суда.

Преображенский суд Москвы признал в декабре 2023 г. Абызова виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Судья Вероника Сирагетян назначила ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель запрашивал для него наказание в виде 19,5 г. колонии строгого режима. Вместе с Абызовым на скамью подсудимых завели на оглашение вердикта еще 11 фигурантов дела. 9 из них получили реальные сроки в колониях разного режима. Защита Абызова обжаловала приговор.

Абызов был задержан в марте 2019 г. Судом и следствием было установлено, что Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.

Хищение произошло посредством заключения фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной цене акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, считает следствие, были выведены за рубеж.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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