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Собянин рассказал об отправке московских врачей в Севастополь

Ведомости

Москва направляет врачей в Севастополь для оказания помощи в лечении пострадавших в результате удара ВСУ по городу, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших. «Мы скорбим вместе с вами», – указал он.

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ранения в результате падения осколков ракеты получили более 100 человек, пятеро погибли, включая детей, которые были на пляже.

Удар нанесла Украина при помощи американской ракеты ATACMS, заявили в Минобороны. По информации ведомства, в подготовке нападения на объекты гражданской инфраструктуры Севастополя участвовали военные специалисты из США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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