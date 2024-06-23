Собянин рассказал об отправке московских врачей в Севастополь

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ранения в результате падения осколков ракеты получили более 100 человек, пятеро погибли, включая детей, которые были на пляже.