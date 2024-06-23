Собянин рассказал об отправке московских врачей в Севастополь
Москва направляет врачей в Севастополь для оказания помощи в лечении пострадавших в результате удара ВСУ по городу, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал он в своем Telegram-канале.
Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших. «Мы скорбим вместе с вами», – указал он.
О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ранения в результате падения осколков ракеты получили более 100 человек, пятеро погибли, включая детей, которые были на пляже.
Удар нанесла Украина при помощи американской ракеты ATACMS, заявили в Минобороны. По информации ведомства, в подготовке нападения на объекты гражданской инфраструктуры Севастополя участвовали военные специалисты из США.