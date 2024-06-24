Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева
Советская теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил фотограф Юрий Рост в своем Telegram-канале.
«Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг», – говорится в сообщении.
Дмитриева родилась 10 декабря 1940 г. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Шесть раз теннисистка была победительницей Спартакиады народов СССР. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 г. и Открытого Чемпионата Франции в 1967 г. в парном разряде.
В 1997 г. теннисистка была удостоена премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор российского телевидения. С 2004 г. Дмитриева была членом Академии российского телевидения. В том же году введена в Зал российской теннисной славы.