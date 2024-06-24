Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева

Дмитриева родилась 10 декабря 1940 г. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Шесть раз теннисистка была победительницей Спартакиады народов СССР. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 г. и Открытого Чемпионата Франции в 1967 г. в парном разряде.