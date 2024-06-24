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Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева

Ведомости

Советская теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил фотограф Юрий Рост в своем Telegram-канале.

«Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг», – говорится в сообщении.

Дмитриева родилась 10 декабря 1940 г. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Шесть раз теннисистка была победительницей Спартакиады народов СССР. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 г. и Открытого Чемпионата Франции в 1967 г. в парном разряде.

В 1997 г. теннисистка была удостоена премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор российского телевидения. С 2004 г. Дмитриева была членом Академии российского телевидения. В том же году введена в Зал российской теннисной славы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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