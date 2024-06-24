При пожаре на аккумуляторном заводе в Южной Корее погибли 22 человека

22 июня в казахстанской Астане произошло возгорание в 26-этажном доме. Пожар был локализован на площади 180 кв. м, спасатели сообщили об отсутствии жертв и пострадавших. В тушении пожара были задействованы 87 человек личного состава и 19 единиц техники.