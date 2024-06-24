При пожаре на аккумуляторном заводе в Южной Корее погибли 22 человека
В Республике Корея при пожаре на заводе по производству аккумуляторов Aricell в Хвасоне (провинция Кёнгидо) погибли 22 человека, пишет Reuters.
Среди погибших как минимум 18 китайских рабочих и один лаосец. Агентство отмечает, что спасателям было сложно опознать нескольких погибших. Сейчас пожар потушен, поиски пострадавших продолжаются.
По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв. Пожар стремительно усиливался из-за взрывов аккумуляторов. Представитель пожарной охраны Ким Джин Ён уточнил, что причина взрыва пока неизвестна.
22 июня в казахстанской Астане произошло возгорание в 26-этажном доме. Пожар был локализован на площади 180 кв. м, спасатели сообщили об отсутствии жертв и пострадавших. В тушении пожара были задействованы 87 человек личного состава и 19 единиц техники.