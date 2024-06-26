Убитый в Дагестане протоиерей посмертно награжден орденом Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о награждении посмертно орденом Александра Невского протоиерея Николая Котельникова, погибшего при теракте в Дагестане 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.
Перед началом заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви патриарх призвал почтить память Котельникова. Он отметил, что смерть протоиерея потрясла жителей Дербента и всех, кто узнал об этом. По его словам, убийство священнослужителя указывает на нравственный и духовный упадок не только людей, в среде которых воспитался убийца, но и части общества, которая не оказывает сопротивления возникновению таких террористических настроений.
«Я предложил бы пропеть «Вечную память» о новопреставленном протоиерее Николае», – подчеркнул патриарх.
25 июня президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Котельникова и медалью «За отвагу» охранника церкви в Махачкале Михаила Вавилина. Орденом Мужества были награждены 20 полицейских, отразивших атаки на Дербент и Махачкалу. Среди них – 15 погибших правоохранителей. Медалью «За храбрость» II степени были награждены 10 сотрудников полиции.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.
24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.