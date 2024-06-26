Убитый в Дагестане протоиерей посмертно награжден орденом Александра Невского

Перед началом заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви патриарх призвал почтить память Котельникова. Он отметил, что смерть протоиерея потрясла жителей Дербента и всех, кто узнал об этом. По его словам, убийство священнослужителя указывает на нравственный и духовный упадок не только людей, в среде которых воспитался убийца, но и части общества, которая не оказывает сопротивления возникновению таких террористических настроений.