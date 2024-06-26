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Убитый в Дагестане протоиерей посмертно награжден орденом Александра Невского

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о награждении посмертно орденом Александра Невского протоиерея Николая Котельникова, погибшего при теракте в Дагестане 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.

Перед началом заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви патриарх призвал почтить память Котельникова. Он отметил, что смерть протоиерея потрясла жителей Дербента и всех, кто узнал об этом. По его словам, убийство священнослужителя указывает на нравственный и духовный упадок не только людей, в среде которых воспитался убийца, но и части общества, которая не оказывает сопротивления возникновению таких террористических настроений.

«Я предложил бы пропеть «Вечную память» о новопреставленном протоиерее Николае», – подчеркнул патриарх.

25 июня президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Котельникова и медалью «За отвагу» охранника церкви в Махачкале Михаила Вавилина. Орденом Мужества были награждены 20 полицейских, отразивших атаки на Дербент и Махачкалу. Среди них – 15 погибших правоохранителей. Медалью «За храбрость» II степени были награждены 10 сотрудников полиции.

Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.

24 июня глава республики Сергей Меликов заявил, что семьям погибших при терактах в Дагестане выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим в зависимости от степени тяжести будет оказана помощь до 500 000 руб. Меликов также рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник участвовали в терактах в республике, отправлен в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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