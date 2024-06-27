Умер сыгравший в «Телохранителе» и «Клане Сопрано» актер Билл Коббс

Большую часть ролей Коббс сыграл в возрасте 50-70 лет. The Washington Post отмечает, что продюсеры часто обращались к нему с предложениями сыграть персонажей в пожилом возрасте. Наиболее известны роли Коббса в сериале «Клан Сопрано», а также фильмах «Телохранитель» и «Ночь в музее». В общей сложности его фильмография насчитывает более 180 картин. В 2020 г. Коббс получил дневную премию «Эмми» за роль в детском шоу «Дино Дана».