Умер сыгравший в «Телохранителе» и «Клане Сопрано» актер Билл Коббс
Американский актер Билл Коббс скончался на 91-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщил его брат Томас Коббс в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии», – говорится в сообщении.
16 июня Коббсу исполнилось 90 лет. День рождения он провел в кругу родных и близких, отметил его брат.
Билл Коббс родился в 1934 г. в Кливленде (штат Огайо). Его актерская карьера начала развиваться ближе к 40 годам. Он играл в театре в Кливленде, а после переезда в Нью-Йорк Коббс стал частью театральной труппы Negro Ensemble Company. В 1974 г. дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме «Захват поезда Пелэм 1-2-3».
Большую часть ролей Коббс сыграл в возрасте 50-70 лет. The Washington Post отмечает, что продюсеры часто обращались к нему с предложениями сыграть персонажей в пожилом возрасте. Наиболее известны роли Коббса в сериале «Клан Сопрано», а также фильмах «Телохранитель» и «Ночь в музее». В общей сложности его фильмография насчитывает более 180 картин. В 2020 г. Коббс получил дневную премию «Эмми» за роль в детском шоу «Дино Дана».