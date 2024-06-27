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Умер сыгравший в «Телохранителе» и «Клане Сопрано» актер Билл Коббс

Ведомости

Американский актер Билл Коббс скончался на 91-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщил его брат Томас Коббс в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии», – говорится в сообщении.

16 июня Коббсу исполнилось 90 лет. День рождения он провел в кругу родных и близких, отметил его брат.

Билл Коббс родился в 1934 г. в Кливленде (штат Огайо). Его актерская карьера начала развиваться ближе к 40 годам. Он играл в театре в Кливленде, а после переезда в Нью-Йорк Коббс стал частью театральной труппы Negro Ensemble Company. В 1974 г. дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме «Захват поезда Пелэм 1-2-3».

Большую часть ролей Коббс сыграл в возрасте 50-70 лет. The Washington Post отмечает, что продюсеры часто обращались к нему с предложениями сыграть персонажей в пожилом возрасте. Наиболее известны роли Коббса в сериале «Клан Сопрано», а также фильмах «Телохранитель» и «Ночь в музее». В общей сложности его фильмография насчитывает более 180 картин. В 2020 г. Коббс получил дневную премию «Эмми» за роль в детском шоу «Дино Дана».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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