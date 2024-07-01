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Reuters: ученые опасаются распространения птичьего гриппа среди людей

Ведомости

Пробелы в работе по исследованию нового птичьего гриппа могут привести к плачевным последствиям в борьбе с надвигающейся пандемией, рассказали ученые в интервью Reuters.

Многие из опрошенных занимаются изучением нового подтипа гриппа H5N1 у перелетных птиц с 2020 г.

Распространение вируса в 12 штатах США сигнализирует об изменениях, которые могут приблизить мир к передаче нового штамма между людьми. Инфекция также была обнаружена у других млекопитающих – от альпак до домашних кошек.

Усилия властей США по тестированию слишком непоследовательны, а взятие анализов у людей, контактировавших с зараженными животными, проходит слишком медленно и в малых количествах, заявили представители государственного здравоохранения и эксперты по пандемии гриппа.

Как рассказал нидерландский вирусолог Рон Фушье из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме, необходимо знать, какие фермы уже заражены, у каких животных положительные тесты на грипп, насколько хорошо распространяется вирус, как долго эти животные остаются заразными, точный путь передачи нового штамма.

Некоторые эксперты заявили, что разные подходы агентств по охране здоровья животных и человека могут помешать более быстрому реагированию. Часть исследователей посчитала, что проводится крайне слабый контроль за влиянием вируса на человеческий организм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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