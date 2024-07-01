Reuters: ученые опасаются распространения птичьего гриппа среди людей
Пробелы в работе по исследованию нового птичьего гриппа могут привести к плачевным последствиям в борьбе с надвигающейся пандемией, рассказали ученые в интервью Reuters.
Многие из опрошенных занимаются изучением нового подтипа гриппа H5N1 у перелетных птиц с 2020 г.
Распространение вируса в 12 штатах США сигнализирует об изменениях, которые могут приблизить мир к передаче нового штамма между людьми. Инфекция также была обнаружена у других млекопитающих – от альпак до домашних кошек.
Усилия властей США по тестированию слишком непоследовательны, а взятие анализов у людей, контактировавших с зараженными животными, проходит слишком медленно и в малых количествах, заявили представители государственного здравоохранения и эксперты по пандемии гриппа.
Как рассказал нидерландский вирусолог Рон Фушье из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме, необходимо знать, какие фермы уже заражены, у каких животных положительные тесты на грипп, насколько хорошо распространяется вирус, как долго эти животные остаются заразными, точный путь передачи нового штамма.
Некоторые эксперты заявили, что разные подходы агентств по охране здоровья животных и человека могут помешать более быстрому реагированию. Часть исследователей посчитала, что проводится крайне слабый контроль за влиянием вируса на человеческий организм.