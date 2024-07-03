Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным днем для многодетных семей, он отмечается 8 июля. Это следует из обращения депутата на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
«B комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», – говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
Останина добавила, что такой шаг продемонстрирует заботу о многодетных семьях в Год семьи. Предполагается, что предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам 2,4 млн многодетных семей не работают, воспитывая детей.
С 1 июля в России начал функционировать реестр многодетных семей. 2 июля правительство России утвердило единый образец удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. Оно необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей стране. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он будет доступен в электронном формате.
Согласно указу президента России Владимира Путина, 2024 г. в стране объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, главная задача Года семьи – «возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей».