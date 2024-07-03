Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

С 1 июля в России начал функционировать реестр многодетных семей. 2 июля правительство России утвердило единый образец удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. Оно необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей стране. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он будет доступен в электронном формате.