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Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Ведомости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным днем для многодетных семей, он отмечается 8 июля. Это следует из обращения депутата на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«B комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», – говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Останина добавила, что такой шаг продемонстрирует заботу о многодетных семьях в Год семьи. Предполагается, что предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам 2,4 млн многодетных семей не работают, воспитывая детей.

С 1 июля в России начал функционировать реестр многодетных семей. 2 июля правительство России утвердило единый образец удостоверения, которое подтверждает статус многодетной семьи. Оно необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей стране. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он будет доступен в электронном формате.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2024 г. в стране объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, главная задача Года семьи – «возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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