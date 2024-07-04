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Число жертв урагана «Берил» на карибских островах выросло до 10 человек

Ведомости

Число погибших от мощного урагана 4-й категории «Берил» на островах Карибского моря достигло по меньшей мере 10 человек, но ожидается, что оно будет расти по мере восстановления связи. Об этом сообщает Reuters.

На Ямайке «Берил» прошел по южному побережью острова, спасатели эвакуировали людей из районов, подверженных наводнениям. Главные аэропорты острова были закрыты, премьер-министр Эндрю Холнесс объявил комендантский час на всю страну.

Ральф Гонсалвес, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, одного из наиболее пострадавших районов в восточной части Карибского бассейна, рассказал, что «Берил» буквально сровнял с землей остров Юнион. Нерисса Гиттенс-Макмиллан, постоянный секретарь министерства сельского хозяйства Сент-Винсента и Гренадин, предупредила о возможном дефиците продовольствия после того, как в стране было потеряно 50% урожая бананов, а также значительные потери понесли корнеплоды и овощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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