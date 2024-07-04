Число жертв урагана «Берил» на карибских островах выросло до 10 человек
Число погибших от мощного урагана 4-й категории «Берил» на островах Карибского моря достигло по меньшей мере 10 человек, но ожидается, что оно будет расти по мере восстановления связи. Об этом сообщает Reuters.
На Ямайке «Берил» прошел по южному побережью острова, спасатели эвакуировали людей из районов, подверженных наводнениям. Главные аэропорты острова были закрыты, премьер-министр Эндрю Холнесс объявил комендантский час на всю страну.
Ральф Гонсалвес, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, одного из наиболее пострадавших районов в восточной части Карибского бассейна, рассказал, что «Берил» буквально сровнял с землей остров Юнион. Нерисса Гиттенс-Макмиллан, постоянный секретарь министерства сельского хозяйства Сент-Винсента и Гренадин, предупредила о возможном дефиците продовольствия после того, как в стране было потеряно 50% урожая бананов, а также значительные потери понесли корнеплоды и овощи.