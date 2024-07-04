Число жертв урагана «Берил» на карибских островах выросло до 10 человек

Ральф Гонсалвес, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, одного из наиболее пострадавших районов в восточной части Карибского бассейна, рассказал, что «Берил» буквально сровнял с землей остров Юнион. Нерисса Гиттенс-Макмиллан, постоянный секретарь министерства сельского хозяйства Сент-Винсента и Гренадин, предупредила о возможном дефиците продовольствия после того, как в стране было потеряно 50% урожая бананов, а также значительные потери понесли корнеплоды и овощи.