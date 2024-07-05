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ГП решила конфисковать недвижимость экс-замруководителя отдела СКР Киреева

Ведомости

Генпрокуратура России решила конфисковать активы бывшего заместителя руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР Александра Киреева, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Хорошевский суд Москвы уже принял иск прокуратуры к производству. Ответчиками помимо Киреева также выступают его родители. 

Полковник юстиции обвиняется по ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Следствие считает его одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые арестовали владельцев компании Merlion, а затем вымогали у них деньги за освобождение и прекращение уголовного преследования.

Киреев проработал в центральном аппарате СКР 12 лет. Его официальный доход с 2011 по 2022 гг. составил более 21,2 млн руб. Жена Киреева не работала. При этом, как установила прокуратура, с 2016 г. полковник начал активно скупать недвижимость, которую регистрировал на своих родителей. К примеру, в 2016 г. он купил квартиру за 17,6 млн руб., а в 2017 г. – еще две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн руб. в элитном ЖК. В 2022 г. Киреев приобрел апартаменты за 32,6 млн руб.

Его родители утверждали, что купили недвижимость на собственные сбережения и оказывали материальную помощь сыну. В то же время их совокупный доход за 20 лет составил всего 25 млн руб. В 2004 г. они также приобрели в Солнечногорске участок с жилым домом по кадастровой стоимости 12,8 млн руб., в 2010 г. – квартиру за 13 млн руб. в Москве, а в 2012 г. – участок за 400 000 руб. в Сергиевом Посаде, на котором построили дом за 7 млн руб.

Прокуратура пришла к выводу, что полковник юстиции Киреев на службе в СКР занимался коррупционным обогащением себя, своих родственников и «лиц, состоящих с ним в близких отношениях», и потребовала конфисковать недвижимость, а также взыскать с ответчиков 26 млн руб. за проданные объекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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