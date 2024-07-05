ГП решила конфисковать недвижимость экс-замруководителя отдела СКР Киреева

Киреев проработал в центральном аппарате СКР 12 лет. Его официальный доход с 2011 по 2022 гг. составил более 21,2 млн руб. Жена Киреева не работала. При этом, как установила прокуратура, с 2016 г. полковник начал активно скупать недвижимость, которую регистрировал на своих родителей. К примеру, в 2016 г. он купил квартиру за 17,6 млн руб., а в 2017 г. – еще две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн руб. в элитном ЖК. В 2022 г. Киреев приобрел апартаменты за 32,6 млн руб.