ГП решила конфисковать недвижимость экс-замруководителя отдела СКР Киреева
Генпрокуратура России решила конфисковать активы бывшего заместителя руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР Александра Киреева, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Хорошевский суд Москвы уже принял иск прокуратуры к производству. Ответчиками помимо Киреева также выступают его родители.
Полковник юстиции обвиняется по ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (три эпизода покушения на особо крупные взятки) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Следствие считает его одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые арестовали владельцев компании Merlion, а затем вымогали у них деньги за освобождение и прекращение уголовного преследования.
Киреев проработал в центральном аппарате СКР 12 лет. Его официальный доход с 2011 по 2022 гг. составил более 21,2 млн руб. Жена Киреева не работала. При этом, как установила прокуратура, с 2016 г. полковник начал активно скупать недвижимость, которую регистрировал на своих родителей. К примеру, в 2016 г. он купил квартиру за 17,6 млн руб., а в 2017 г. – еще две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн руб. в элитном ЖК. В 2022 г. Киреев приобрел апартаменты за 32,6 млн руб.
Его родители утверждали, что купили недвижимость на собственные сбережения и оказывали материальную помощь сыну. В то же время их совокупный доход за 20 лет составил всего 25 млн руб. В 2004 г. они также приобрели в Солнечногорске участок с жилым домом по кадастровой стоимости 12,8 млн руб., в 2010 г. – квартиру за 13 млн руб. в Москве, а в 2012 г. – участок за 400 000 руб. в Сергиевом Посаде, на котором построили дом за 7 млн руб.
Прокуратура пришла к выводу, что полковник юстиции Киреев на службе в СКР занимался коррупционным обогащением себя, своих родственников и «лиц, состоящих с ним в близких отношениях», и потребовала конфисковать недвижимость, а также взыскать с ответчиков 26 млн руб. за проданные объекты.