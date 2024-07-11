Основателя фонда Archegos Хвана признали виновным в мошенничестве в США

Хван был задержан после краха своего фонда в 2021 г. Адвокат Хвана утверждал, что его клиент был «честным инвестором, который вкладывал деньги в акции, в которые он верил», пишет Associated Press (AP). Обвинения же настаивало, что Хван обманул банки ради получения средств на развитие своей инвестиционной фирмы. Размер портфеля на время совершения преступления вырос с $10 млрд до $160 млрд.