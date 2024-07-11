Основателя фонда Archegos Хвана признали виновным в мошенничестве в США
Основателя фонда Archegos Capital Management Билла Хвана признали виновным в мошенничестве после краха компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение присяжных Федерального суда Манхэттена.
Присяжные признали Хвана виновным по 10 из 11 уголовных пунктов, а его заместителя Патрика Халлигана виновным по всем трем пунктам.
Хван был задержан после краха своего фонда в 2021 г. Адвокат Хвана утверждал, что его клиент был «честным инвестором, который вкладывал деньги в акции, в которые он верил», пишет Associated Press (AP). Обвинения же настаивало, что Хван обманул банки ради получения средств на развитие своей инвестиционной фирмы. Размер портфеля на время совершения преступления вырос с $10 млрд до $160 млрд.
«Помощник прокурора США Александра Ротман заявила присяжным в начале рассмотрения дела, что Хван “хотел стать легендой Уолл-стрит” и участвовал в схеме, включающей торговлю деривативами на акции, чтобы тайно создать необычайно крупные позиции в нескольких компаниях», говорится в материале.
Хвану и Халлигану грозит до 20 лет лишения свободы. Reuters при этом отмечает, что приговор может быть мягче.