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Основателя фонда Archegos Хвана признали виновным в мошенничестве в США

Ведомости

Основателя фонда Archegos Capital Management Билла Хвана признали виновным в мошенничестве после краха компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение присяжных Федерального суда Манхэттена.

Присяжные признали Хвана виновным по 10 из 11 уголовных пунктов, а его заместителя Патрика Халлигана виновным по всем трем пунктам.

Хван был задержан после краха своего фонда в 2021 г. Адвокат Хвана утверждал, что его клиент был «честным инвестором, который вкладывал деньги в акции, в которые он верил», пишет Associated Press (AP). Обвинения же настаивало, что Хван обманул банки ради получения средств на развитие своей инвестиционной фирмы. Размер портфеля на время совершения преступления вырос с $10 млрд до $160 млрд.

«Помощник прокурора США Александра Ротман заявила присяжным в начале рассмотрения дела, что Хван “хотел стать легендой Уолл-стрит” и участвовал в схеме, включающей торговлю деривативами на акции, чтобы тайно создать необычайно крупные позиции в нескольких компаниях», говорится в материале.

Хвану и Халлигану грозит до 20 лет лишения свободы. Reuters при этом отмечает, что приговор может быть мягче.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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