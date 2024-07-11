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Мосгорсуд утвердил приговор правозащитнику Орлову в 2,5 года колонии

Ведомости

Мосгорсуд оставил в силе приговор сопредседателю общества «Мемориал» (внесено в реестр иноагентов в РФ, ликвидировано) правозащитнику Олегу Орлову (внесен в реестр иноагентов) в 2,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

71-летнего Орлова приговорили к 2,5 года колонии по делу о дискредитации армии России 27 февраля.

Поводом для уголовного дела стала статья Орлова с осуждением действий российских войск, опубликованная после начала спецоперации в 2022 г.

11 октября 2023 г. Головинский суд Москвы признал Орлова виновным в дискредитации армии. Судья Кристина Кострюкова назначила ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб.

2 февраля Орлов был включен в реестр иностранных агентов Минюста России. По версии ведомства, правозащитник выступал против проведения спецоперации, распространял ложную информацию о решениях органов российской власти и их политике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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