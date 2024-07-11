Мосгорсуд утвердил приговор правозащитнику Орлову в 2,5 года колонии
Мосгорсуд оставил в силе приговор сопредседателю общества «Мемориал» (внесено в реестр иноагентов в РФ, ликвидировано) правозащитнику Олегу Орлову (внесен в реестр иноагентов) в 2,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
71-летнего Орлова приговорили к 2,5 года колонии по делу о дискредитации армии России 27 февраля.
Поводом для уголовного дела стала статья Орлова с осуждением действий российских войск, опубликованная после начала спецоперации в 2022 г.
11 октября 2023 г. Головинский суд Москвы признал Орлова виновным в дискредитации армии. Судья Кристина Кострюкова назначила ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб.
2 февраля Орлов был включен в реестр иностранных агентов Минюста России. По версии ведомства, правозащитник выступал против проведения спецоперации, распространял ложную информацию о решениях органов российской власти и их политике.