Чернышенко поручил создать номер 124 для анонимной помощи детям и родителям
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил создать короткий номер службы 124 для оказания экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Вопрос поручено проработать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Чернышенко также попросил проконтролировать проработку вопроса создания и функционирования детского телефона доверия в новых регионах РФ.
Чернышенко отметил важность оказания своевременной поддержки семьям в трудной жизненной ситуации. Вице-премьер поручил Министерству просвещения РФ продолжить совместную с Минздравом, Минтрудом и субъектами РФ работу по профилактике социального сиротства.