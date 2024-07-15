Испания обыграла Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу
Сборная Испании победила в Евро-2024 в Германии, став четырехкратным чемпионом Европы по футболу, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матч с Англией завершился в Берлине со счетом 2:1. Микель Оярсабаль забил решающий гол за четыре минуты до конца матча.
Сборная Испании выиграла три крупных турнира подряд (Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012), после чего команду стабильно сталкивалась с неудачами. Лучшим результатом за последние 12 лет стал полуфинал Евро-2020. В остальных случаях сборная страны вылетала в 1/8 финала, а на ЧМ-2014 не преодолела даже групповой этап.
В преддверии Евро-2024 суперкомпьютер аналитической компании Opta оценил шансы команд на победу в турнире. На первом месте называлась Англия – 19,9%, на втором – Франция (19,1), после – Германия (12,4). Чемпионат проходил с 14 июня по 14 июля на спортивных аренах Германии.