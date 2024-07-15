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Испания обыграла Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу

Ведомости

 

Сборная Испании победила в Евро-2024 в Германии, став четырехкратным чемпионом Европы по футболу, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

 Матч с Англией завершился в Берлине со счетом 2:1. Микель Оярсабаль забил решающий гол за четыре минуты до конца матча.

Сборная Испании выиграла три крупных турнира подряд (Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012), после чего команду стабильно сталкивалась с неудачами. Лучшим результатом за последние 12 лет стал полуфинал Евро-2020. В остальных случаях сборная страны вылетала в 1/8 финала, а на ЧМ-2014 не преодолела даже групповой этап.

В преддверии Евро-2024 суперкомпьютер аналитической компании Opta оценил шансы команд на победу в турнире. На первом месте называлась Англия – 19,9%, на втором – Франция (19,1), после – Германия (12,4). Чемпионат проходил с 14 июня по 14 июля на спортивных аренах Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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