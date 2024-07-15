Испания обыграла Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу

Сборная Испании выиграла три крупных турнира подряд (Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012), после чего команду стабильно сталкивалась с неудачами. Лучшим результатом за последние 12 лет стал полуфинал Евро-2020. В остальных случаях сборная страны вылетала в 1/8 финала, а на ЧМ-2014 не преодолела даже групповой этап.