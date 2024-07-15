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Суд в Москве заочно приговорил экс-депутата Котеночкину к 7,5 года колонии

Ведомости

Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Елену Котеночкину к 7,5 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор Котеночкиной был вынесен по п.п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее фактического задержания.

Сейчас политик находится в розыске. Котеночкина уехала из России в 2022 г.

Уголовное дело в отношении Котеночкиной было возбуждено весной 2022 г. По версии следствия, муниципальный депутат Алексей Горинов и Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Горинов стал первым осужденным по статье о дискредитации ВС РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима 8 июля 2022 г.

Горинов и Котеночкина являются соратниками бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Ильи Яшина (признан иноагентом в РФ), приговоренного в декабре 2022 г. к 8,5 года колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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