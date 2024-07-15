Суд в Москве заочно приговорил экс-депутата Котеночкину к 7,5 года колонии
Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Елену Котеночкину к 7,5 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Приговор Котеночкиной был вынесен по п.п. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее фактического задержания.
Сейчас политик находится в розыске. Котеночкина уехала из России в 2022 г.
Уголовное дело в отношении Котеночкиной было возбуждено весной 2022 г. По версии следствия, муниципальный депутат Алексей Горинов и Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Горинов стал первым осужденным по статье о дискредитации ВС РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима 8 июля 2022 г.
Горинов и Котеночкина являются соратниками бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Ильи Яшина (признан иноагентом в РФ), приговоренного в декабре 2022 г. к 8,5 года колонии общего режима по статье о фейках про российскую армию.