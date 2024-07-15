Суд в Москве заочно приговорил экс-депутата Котеночкину к 7,5 года колонии

Уголовное дело в отношении Котеночкиной было возбуждено весной 2022 г. По версии следствия, муниципальный депутат Алексей Горинов и Котеночкина на заседании совета депутатов «огласили ложные данные о действиях российской армии». Горинов стал первым осужденным по статье о дискредитации ВС РФ. Его приговорили к семи годам колонии общего режима 8 июля 2022 г.