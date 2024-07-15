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Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко и экс-главу службы безопасности страны (СБУ) Валентина Наливайченко. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

О том, что МВД России объявило в розыск Литвиненко и Наливайченко, стало известно в начале мая. С ходатайствами о заочном аресте фигурантов выступило следствие, Басманный суд их удовлетворил. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории РФ.

Литвиненко работает секретарем СНБО с 26 марта. До этого, с июля 2021 г., он занимал пост главы службы внешней разведки Украины. В общей сложности в сфере госбезопасности Литвиненко работает более 25 лет.

Наливайченко был председателем СБУ в 2006-2010 и 2014-2015 гг. В 2014 г. против него Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статьям об организации применения запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека, клевете и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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