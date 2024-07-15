Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу СБУ и секретаря СНБО Украины

О том, что МВД России объявило в розыск Литвиненко и Наливайченко, стало известно в начале мая. С ходатайствами о заочном аресте фигурантов выступило следствие, Басманный суд их удовлетворил. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории РФ.