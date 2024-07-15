Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу СБУ и секретаря СНБО Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко и экс-главу службы безопасности страны (СБУ) Валентина Наливайченко. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Им грозит до 20 лет лишения свободы.
О том, что МВД России объявило в розыск Литвиненко и Наливайченко, стало известно в начале мая. С ходатайствами о заочном аресте фигурантов выступило следствие, Басманный суд их удовлетворил. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории РФ.
Литвиненко работает секретарем СНБО с 26 марта. До этого, с июля 2021 г., он занимал пост главы службы внешней разведки Украины. В общей сложности в сфере госбезопасности Литвиненко работает более 25 лет.
Наливайченко был председателем СБУ в 2006-2010 и 2014-2015 гг. В 2014 г. против него Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по статьям об организации применения запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека, клевете и др.