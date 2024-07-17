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Суд приговорил к пяти годам последнего фигуранта по делу «Оборонсервиса»

Ведомости

Хамовнический суд Москвы приговорил экс-топ менеджера компании, ранее входившей в холдинг «Оборонсервис» Минобороны, Ирину Вишнякову к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Вишнякову виновной в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Ее взяли под стражу в зале суда.

Следствие полагает, что осужденная участвовала в многомиллионных хищениях средств Минобороны, которые предназначались для эксплуатации и содержания различных объектов военного ведомства, когда его возглавлял Анатолий Сердюков, передает «Коммерсантъ». Остальным фигурантам дела наказание назначено уже давно, но Вишнякова долгое время числилась в международном розыске. Ее задержали в 2022 г.

Уголовное дело «Оборонсервиса» было возбуждено в 2012 г. Это стало поводом для отставки Сердюкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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