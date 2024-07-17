Суд приговорил к пяти годам последнего фигуранта по делу «Оборонсервиса»
Хамовнический суд Москвы приговорил экс-топ менеджера компании, ранее входившей в холдинг «Оборонсервис» Минобороны, Ирину Вишнякову к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Вишнякову виновной в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Ее взяли под стражу в зале суда.
Следствие полагает, что осужденная участвовала в многомиллионных хищениях средств Минобороны, которые предназначались для эксплуатации и содержания различных объектов военного ведомства, когда его возглавлял Анатолий Сердюков, передает «Коммерсантъ». Остальным фигурантам дела наказание назначено уже давно, но Вишнякова долгое время числилась в международном розыске. Ее задержали в 2022 г.
Уголовное дело «Оборонсервиса» было возбуждено в 2012 г. Это стало поводом для отставки Сердюкова.