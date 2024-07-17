Суд приговорил к пяти годам последнего фигуранта по делу «Оборонсервиса»

Следствие полагает, что осужденная участвовала в многомиллионных хищениях средств Минобороны, которые предназначались для эксплуатации и содержания различных объектов военного ведомства, когда его возглавлял Анатолий Сердюков, передает «Коммерсантъ». Остальным фигурантам дела наказание назначено уже давно, но Вишнякова долгое время числилась в международном розыске. Ее задержали в 2022 г.