Суд в Москве приговорил гражданина США к 13 годам по делу о наркотиках

По сообщению прокуратуры Москвы, в период с января по июнь 2023 г. Лик приобрел у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки, после чего передавал Грабанчук для последующего размещения наркотиков в «тайники-закладки».