Суд в Москве приговорил гражданина США к 13 годам по делу о наркотиках
Хамовнический суд Москвы приговорил американца Трэвиса Лика к 13 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Лика признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Приговор также вынесли фигурантке дела Веронике Грабанчук. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.
По сообщению прокуратуры Москвы, в период с января по июнь 2023 г. Лик приобрел у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки, после чего передавал Грабанчук для последующего размещения наркотиков в «тайники-закладки».
«Таким образом, они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 г мефедрона», – добавили в прокуратуре. Кроме того, Лик без цели сбыта хранил по месту своего проживания более 1,6 г мефедрона, а также таблетки с наркотическим средством.
Телеканал ABC News сообщал, что Лик в прошлом служил в военно-воздушных силах США, а в Москве сотрудничал с местными рок-группами и преподавал английский язык.