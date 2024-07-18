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Суд в Москве приговорил гражданина США к 13 годам по делу о наркотиках

Ведомости

Хамовнический суд Москвы приговорил американца Трэвиса Лика к 13 годам колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Лика признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, трех преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Приговор также вынесли фигурантке дела Веронике Грабанчук. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.

По сообщению прокуратуры Москвы, в период с января по июнь 2023 г. Лик приобрел у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки, после чего передавал Грабанчук для последующего размещения наркотиков в «тайники-закладки».

«Таким образом, они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 г мефедрона», – добавили в прокуратуре. Кроме того, Лик без цели сбыта хранил по месту своего проживания более 1,6 г мефедрона, а также таблетки с наркотическим средством.

Телеканал ABC News сообщал, что Лик в прошлом служил в военно-воздушных силах США, а в Москве сотрудничал с местными рок-группами и преподавал английский язык.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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