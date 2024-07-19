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Экс-депутат Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата Думы

Ведомости

Арестованный бывший член высшего совета ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев подозревается в попытке продажи должности помощника депутата ГД за денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба столичных судов.

Следствие, уточнили в пресс-службе, считает, что Абельцев «сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов», благодаря которым он якобы «имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата».

Абельцеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье экс-депутату грозит до десяти лет лишения свободы. Он был арестован Замоскворецким судом Москвы до 17 сентября.

Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар в разговоре с «Ведомостями» отмечала, что Абельцев уже длительное время не имеет отношения к партии.

Абельцев родился в Люберцах Московской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 1993 г. был избран депутатом Госдумы РФ. Занимал пост главы подкомитета по борьбе с преступностью и коррупцией. Являлся депутатом Государственной думы I, II, IV, V созывов, четырежды избирался от ЛДПР. В прошлом также был членом высшего совета ЛДПР и заместителем бывшего лидера партии Владимира Жириновского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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