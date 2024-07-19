Экс-депутат Абельцев обещал за вознаграждение должность помощника депутата Думы
Арестованный бывший член высшего совета ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев подозревается в попытке продажи должности помощника депутата ГД за денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба столичных судов.
Следствие, уточнили в пресс-службе, считает, что Абельцев «сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов», благодаря которым он якобы «имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата».
Абельцеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье экс-депутату грозит до десяти лет лишения свободы. Он был арестован Замоскворецким судом Москвы до 17 сентября.
Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар в разговоре с «Ведомостями» отмечала, что Абельцев уже длительное время не имеет отношения к партии.
Абельцев родился в Люберцах Московской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 1993 г. был избран депутатом Госдумы РФ. Занимал пост главы подкомитета по борьбе с преступностью и коррупцией. Являлся депутатом Государственной думы I, II, IV, V созывов, четырежды избирался от ЛДПР. В прошлом также был членом высшего совета ЛДПР и заместителем бывшего лидера партии Владимира Жириновского.