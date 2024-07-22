Верховный суд признал законным приговор Навальному за экстремизм

16 февраля стало известно, что Навальный умер в ИК №3 Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Навальный умер своей смертью. 18 марта президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в Гостином дворе сообщал, что был согласен на обмен Навального. По словам российского лидера, за несколько дней до смерти осужденного обсуждалась возможность обмена Навального на людей, которые находится в местах лишения свободы в западных странах.