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Верховный суд признал законным приговор Навальному за экстремизм

Ведомости

Верховный суд России признал законным приговор Московского городского суда в отношении Алексея Навального по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 г. и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 г. оставлены без изменения», – процитировало агентство пресс-службу.

В августе 2023 г. Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма и приговорили к 19 годам колонии особого режима.Он находился в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.

16 февраля стало известно, что Навальный умер в ИК №3 Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Навальный умер своей смертью. 18 марта президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в Гостином дворе сообщал, что был согласен на обмен Навального. По словам российского лидера, за несколько дней до смерти осужденного обсуждалась возможность обмена Навального на людей, которые находится в местах лишения свободы в западных странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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