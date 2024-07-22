Верховный суд признал законным приговор Навальному за экстремизм
Верховный суд России признал законным приговор Московского городского суда в отношении Алексея Навального по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 г. и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 г. оставлены без изменения», – процитировало агентство пресс-службу.
В августе 2023 г. Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма и приговорили к 19 годам колонии особого режима.Он находился в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.
16 февраля стало известно, что Навальный умер в ИК №3 Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что Навальный умер своей смертью. 18 марта президент России Владимир Путин во время общения с журналистами в Гостином дворе сообщал, что был согласен на обмен Навального. По словам российского лидера, за несколько дней до смерти осужденного обсуждалась возможность обмена Навального на людей, которые находится в местах лишения свободы в западных странах.