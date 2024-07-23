Суд оштрафовал Марию Певчих на 30 000 рублей
Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал Марию Певчих (признана иностранным агентом) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Певчих признана виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.
В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК. Кроме Певчих, заочный арест был избран в отношении Киры Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анны Бирюковой (все трое признаны в РФ иноагентами).