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Суд оштрафовал Марию Певчих на 30 000 рублей

Ведомости

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал Марию Певчих (признана иностранным агентом) на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Певчих признана виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК. Кроме Певчих, заочный арест был избран в отношении Киры Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анны Бирюковой (все трое признаны в РФ иноагентами).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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