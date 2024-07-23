Суд оштрафовал Марию Певчих на 30 000 рублей

В конце января Басманный суд Москвы заочно арестовал четырех сотрудников ФБК. Кроме Певчих, заочный арест был избран в отношении Киры Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анны Бирюковой (все трое признаны в РФ иноагентами).