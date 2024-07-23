Умерла «бурановская бабушка» Екатерина Шкляева
Участница группы «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он назвал смерть артистки огромной утратой для республики.
«Она [Шкляева] была камертоном для коллектива – и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», – написал Бречалов и принес соболезнования родным и близким покойной.
Шкляева родилась 2 ноября 1937 г. Работала на Ижевском механическом заводе, потом маляром-штукатуром на стройке в Пермской области, а после, до выхода на пенсию, в колхозе села Бураново Малопургинского района.
Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан около 40 лет назад, сообщается на сайте музыкальной группы. «Бабушки» перепели на удмуртском языке «Город золотой» Бориса Гребенщикова, «Звезду по имени «Солнце» Виктора Цоя, «Smoke on the water» Deep Purple и другие композиции. Удмуртский ансамбль занял третье место в отборочном туре конкурса «Евровидение-2010» с песней «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон». В отборочном туре «Евровидения-2012» «Бабушки» победили с песней Party for Everybody.