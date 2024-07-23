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Умерла «бурановская бабушка» Екатерина Шкляева

Ведомости

Участница группы «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он назвал смерть артистки огромной утратой для республики.

«Она [Шкляева] была камертоном для коллектива – и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», – написал Бречалов и принес соболезнования родным и близким покойной.

Шкляева родилась 2 ноября 1937 г. Работала на Ижевском механическом заводе, потом маляром-штукатуром на стройке в Пермской области, а после, до выхода на пенсию, в колхозе села Бураново Малопургинского района.

Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан около 40 лет назад, сообщается на сайте музыкальной группы. «Бабушки» перепели на удмуртском языке «Город золотой» Бориса Гребенщикова, «Звезду по имени «Солнце» Виктора Цоя, «Smoke on the water» Deep Purple и другие композиции. Удмуртский ансамбль занял третье место в отборочном туре конкурса «Евровидение-2010» с песней «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон». В отборочном туре «Евровидения-2012» «Бабушки» победили с песней Party for Everybody.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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