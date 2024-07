Умерла «бурановская бабушка» Екатерина Шкляева

Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан около 40 лет назад, сообщается на сайте музыкальной группы. «Бабушки» перепели на удмуртском языке «Город золотой» Бориса Гребенщикова, «Звезду по имени «Солнце» Виктора Цоя, «Smoke on the water» Deep Purple и другие композиции. Удмуртский ансамбль занял третье место в отборочном туре конкурса «Евровидение-2010» с песней «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон». В отборочном туре «Евровидения-2012» «Бабушки» победили с песней Party for Everybody.