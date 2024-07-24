«РИА Новости»: фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить улики

Юсуфзода – десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы. По версии следствия, за несколько дней до теракта Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств он также перевел одному из исполнителей после атаки на «Крокус».