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«РИА Новости»: фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить улики

Ведомости

Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Уточняется, что сделать это ему указали организаторы преступления. О каких именно доказательствах идет речь и каким образом фигурант пытался избавиться от них, не сообщается.

Юсуфзода – десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы. По версии следствия, за несколько дней до теракта Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств он также перевел одному из исполнителей после атаки на «Крокус».

Суд отправил Юсуфзоду в СИЗО 1 апреля 2024 г. В мае его арест был продлен до 22 августа.

Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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