«РИА Новости»: фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить улики
Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства до своего задержания. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.
Уточняется, что сделать это ему указали организаторы преступления. О каких именно доказательствах идет речь и каким образом фигурант пытался избавиться от них, не сообщается.
Юсуфзода – десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Он обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы. По версии следствия, за несколько дней до теракта Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств он также перевел одному из исполнителей после атаки на «Крокус».
Суд отправил Юсуфзоду в СИЗО 1 апреля 2024 г. В мае его арест был продлен до 22 августа.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в подмосковном «Крокусе» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы, среди них в основном граждане Таджикистана.