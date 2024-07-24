Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии Беляева
Патриарх Кирилл лишил сана иерея Казанской епархии Виталия Беляева и еще двух батюшек. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.
«Решения церковного суда Казанской епархии об извержении из священного сана запрещенных клириков епархии – иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова, диакона Алексия Шаманина – утверждены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом», – говорится в сообщении пресс-службы.
Иерей Беляев лишен священного сана из-за нарушения 17-го, 25-го и 27-го правил Святых Апостолов и 9-го правила Константинопольского двукратного собора. Согласно этим правилам, священнику запрещено заниматься «блудодеянием», бить «верных согрешающих или неверных обидевших» и иметь второй брак.
В феврале Церковный суд Казанской епархии пояснил, что лишение сана Беляева связано с его каноническими преступлениями, пишет «РИА Новости». Соответствующее решение было принято из-за доказанных фактов рукоприкладства, клятвопреступления и прелюбодеяния.