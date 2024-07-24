Патриарх Кирилл утвердил лишение сана иерея Казанской епархии Беляева

Иерей Беляев лишен священного сана из-за нарушения 17-го, 25-го и 27-го правил Святых Апостолов и 9-го правила Константинопольского двукратного собора. Согласно этим правилам, священнику запрещено заниматься «блудодеянием», бить «верных согрешающих или неверных обидевших» и иметь второй брак.