Израиль отложил введение обязательных электронных разрешений на въезд
Власти Израиля отложили введение обязательных платных электронных разрешений (ETA) на въезд до 1 января 2025 г., сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
«Сайт для оформления ETA начал работу в тестовом режиме с 1 июня 2024 г. В течение этого периода управление народонаселения и миграции получило ряд запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему, который предполагает обязательное и платное оформление ETA для въезда в Израиль», – говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
В министерстве туризма добавили, что подобные запросы направляли преимущественно авиакомпании. Им необходимо дополнительное время для подготовки и внедрения технологических систем. До этого в мае министерство туризма страны сообщило, что с 1 августа 2024 г. всем туристам, прибывающим в Израиль, необходимо будет оформлять электронное разрешение на въезд.
ETA требуется для туристов из стран, для которых не нужна виза для въезда в страну. Одобренное электронное разрешение позволяет находиться в Израиле до 90 дней. Гражданам страны и владельцам национального идентификационного номера Израиля получать ETA для въезда не нужно.