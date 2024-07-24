Израиль отложил введение обязательных электронных разрешений на въезд

«Сайт для оформления ETA начал работу в тестовом режиме с 1 июня 2024 г. В течение этого периода управление народонаселения и миграции получило ряд запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему, который предполагает обязательное и платное оформление ETA для въезда в Израиль», – говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).