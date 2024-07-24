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Израиль отложил введение обязательных электронных разрешений на въезд

Ведомости

Власти Израиля отложили введение обязательных платных электронных разрешений (ETA) на въезд до 1 января 2025 г., сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

«Сайт для оформления ETA начал работу в тестовом режиме с 1 июня 2024 г. В течение этого периода управление народонаселения и миграции получило ряд запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему, который предполагает обязательное и платное оформление ETA для въезда в Израиль», – говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

В министерстве туризма добавили, что подобные запросы направляли преимущественно авиакомпании. Им необходимо дополнительное время для подготовки и внедрения технологических систем. До этого в мае министерство туризма страны сообщило, что с 1 августа 2024 г. всем туристам, прибывающим в Израиль, необходимо будет оформлять электронное разрешение на въезд.

ETA требуется для туристов из стран, для которых не нужна виза для въезда в страну. Одобренное электронное разрешение позволяет находиться в Израиле до 90 дней. Гражданам страны и владельцам национального идентификационного номера Израиля получать ETA для въезда не нужно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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