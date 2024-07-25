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СК передал суду материалы для заочного осуждения экс-посла Украины в Казахстане

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ направил в суд материалы для заочного осуждения бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе, передает пресс-служба ведомства. 

Также для заочного осуждения в суд переданы уголовные дела против блогера Александра Шпака, который обвиняется в распространении фейков о российской армии, и создателя «Грузинского национального легиона» (признан террористическим и запрещен в РФ) Мамуки Мамулашвили. 

Последний, как утверждается, вербовал и обучал наемников, сам участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение, распространял в интернете фейки о российской армии и призывал к возбуждению ненависти и вражды в отношении русских.

На совещании Бастрыкин отметил, что следователи также активно ведут работу по привлечению к уголовной ответственности наемников на Украине, среди которых есть граждане Латвии, Грузии, Израиля и Франции. Завершено уже расследование 25 дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры.

В России против Врублевского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Он заочно арестован и объявлен в розыск. Также бывший украинский посол числится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

Поводом для уголовного преследования Врублевского в России стали его слова в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 г. Дипломат заявил, что Украина старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест, после чего тот принес извинения МИД Казахстана. 19 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла в Казахстане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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