СК передал суду материалы для заочного осуждения экс-посла Украины в Казахстане

Поводом для уголовного преследования Врублевского в России стали его слова в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 г. Дипломат заявил, что Украина старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест, после чего тот принес извинения МИД Казахстана. 19 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла в Казахстане.