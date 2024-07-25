СК передал суду материалы для заочного осуждения экс-посла Украины в Казахстане
Следственный комитет (СК) РФ направил в суд материалы для заочного осуждения бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе, передает пресс-служба ведомства.
Также для заочного осуждения в суд переданы уголовные дела против блогера Александра Шпака, который обвиняется в распространении фейков о российской армии, и создателя «Грузинского национального легиона» (признан террористическим и запрещен в РФ) Мамуки Мамулашвили.
Последний, как утверждается, вербовал и обучал наемников, сам участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение, распространял в интернете фейки о российской армии и призывал к возбуждению ненависти и вражды в отношении русских.
На совещании Бастрыкин отметил, что следователи также активно ведут работу по привлечению к уголовной ответственности наемников на Украине, среди которых есть граждане Латвии, Грузии, Израиля и Франции. Завершено уже расследование 25 дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры.
В России против Врублевского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Он заочно арестован и объявлен в розыск. Также бывший украинский посол числится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Поводом для уголовного преследования Врублевского в России стали его слова в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 г. Дипломат заявил, что Украина старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана выразил Врублевскому протест, после чего тот принес извинения МИД Казахстана. 19 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла в Казахстане.