Минздрав Бразилии сообщил о первых двух жертвах лихорадки оропуш

По данным минздрава, в 2024 г. в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано 7236 случаев лихорадки оропуш. Большинство случаев было зарегистрировано в штатах Амазонас и Рондония. В настоящее время расследуются шесть случаев вертикальной передачи (от матери к ребенку) лихорадки оропуш. Три случая зафиксированы в Пернамбуку, один – в Баие и два – в Акко. В двух случаях наступила внутриутробная смерть плода, в одном случае произошел выкидыш, а в трех случаях наблюдались врожденные аномалии, такие как микроцефалия. Департаменты здравоохранения и специалисты штатов при поддержке минздрава проводят анализ, чтобы определить, существует ли связь между оропуш и случаями пороков развития или выкидыша.