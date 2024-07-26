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Минздрав Бразилии сообщил о первых двух жертвах лихорадки оропуш

Ведомости

Две женщины из бразильского штата Баия в возрасте до 30 лет умерли от лихорадки оропуш. Об этом сообщил минздрав Бразилии.

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую лихорадку денге. На сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания», – заявили в ведомстве.

Еще один случай смерти в Санта-Катарине пока расследуется, но причинно-следственная связь с лихорадкой оропуш не подтверждена.

По данным минздрава, в 2024 г. в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано 7236 случаев лихорадки оропуш. Большинство случаев было зарегистрировано в штатах Амазонас и Рондония. В настоящее время расследуются шесть случаев вертикальной передачи (от матери к ребенку) лихорадки оропуш. Три случая зафиксированы в Пернамбуку, один – в Баие и два – в Акко. В двух случаях наступила внутриутробная смерть плода, в одном случае произошел выкидыш, а в трех случаях наблюдались врожденные аномалии, такие как микроцефалия. Департаменты здравоохранения и специалисты штатов при поддержке минздрава проводят анализ, чтобы определить, существует ли связь между оропуш и случаями пороков развития или выкидыша.

Вирус оропуш был впервые выявлен в Бразилии в 1960 г. из образца крови ленивца, пойманного во время строительства автострады Белен - Брасилия. С тех пор в Бразилии были зарегистрированы единичные случаи и вспышки заболевания, в основном в штатах Амазонии. Случаи заболевания и вспышки также были зарегистрированы в других странах Центральной и Южной Америки (Панама, Аргентина, Боливия, Эквадор, Перу и Венесуэла).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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