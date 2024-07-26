Минздрав Бразилии сообщил о первых двух жертвах лихорадки оропуш
Две женщины из бразильского штата Баия в возрасте до 30 лет умерли от лихорадки оропуш. Об этом сообщил минздрав Бразилии.
«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую лихорадку денге. На сегодняшний день в мировой научной литературе нет сообщений о случаях смерти от этого заболевания», – заявили в ведомстве.
Еще один случай смерти в Санта-Катарине пока расследуется, но причинно-следственная связь с лихорадкой оропуш не подтверждена.
По данным минздрава, в 2024 г. в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано 7236 случаев лихорадки оропуш. Большинство случаев было зарегистрировано в штатах Амазонас и Рондония. В настоящее время расследуются шесть случаев вертикальной передачи (от матери к ребенку) лихорадки оропуш. Три случая зафиксированы в Пернамбуку, один – в Баие и два – в Акко. В двух случаях наступила внутриутробная смерть плода, в одном случае произошел выкидыш, а в трех случаях наблюдались врожденные аномалии, такие как микроцефалия. Департаменты здравоохранения и специалисты штатов при поддержке минздрава проводят анализ, чтобы определить, существует ли связь между оропуш и случаями пороков развития или выкидыша.
Вирус оропуш был впервые выявлен в Бразилии в 1960 г. из образца крови ленивца, пойманного во время строительства автострады Белен - Брасилия. С тех пор в Бразилии были зарегистрированы единичные случаи и вспышки заболевания, в основном в штатах Амазонии. Случаи заболевания и вспышки также были зарегистрированы в других странах Центральной и Южной Америки (Панама, Аргентина, Боливия, Эквадор, Перу и Венесуэла).