В США арестовали главарей наркокартеля «Синалоа»
В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) арестованы предполагаемые главари наркокартеля «Синалоа» Исмаэль Замбада Гарсия (Эль Майо) и Хоакин Гусман Лопес. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Б. Гарланда.
«Министерство юстиции взяло под стражу еще двух предполагаемых лидеров картеля «Синалоа», одной из самых жестоких и могущественных организаций наркоторговцев в мире. Исмаэль Замбада Гарсия, или «Эль Майо», соучредитель картеля, и Хоакин Гусман Лопес, сын другого его соучредителя, были арестованы сегодня», – сообщил Гарланд.
Мужчинам предъявлены многочисленные обвинения в США за руководство преступными операциями картеля, в том числе сетями по производству и торговле фентанилом.
Эль Майо и Гусман Лопес присоединились к растущему списку арестованных лидеров картеля «Синалоа» и их сообщников. В него входят другой соучредитель картеля Хоакин Гусман Лоэра, или «Эль Чапо», еще один из сыновей Эль Чапо и предполагаемый лидер картеля Овидио Гусман Лопес и предполагаемый главный сикарио (киллер) картеля Нестор Исидро Перес Салас, или «Эль Нини».