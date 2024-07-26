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В США арестовали главарей наркокартеля «Синалоа»

Ведомости

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) арестованы предполагаемые главари наркокартеля «Синалоа» Исмаэль Замбада Гарсия (Эль Майо) и Хоакин Гусман Лопес. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Б. Гарланда.

«Министерство юстиции взяло под стражу еще двух предполагаемых лидеров картеля «Синалоа», одной из самых жестоких и могущественных организаций наркоторговцев в мире. Исмаэль Замбада Гарсия, или «Эль Майо», соучредитель картеля, и Хоакин Гусман Лопес, сын другого его соучредителя, были арестованы сегодня», – сообщил Гарланд.

Мужчинам предъявлены многочисленные обвинения в США за руководство преступными операциями картеля, в том числе сетями по производству и торговле фентанилом.

Эль Майо и Гусман Лопес присоединились к растущему списку арестованных лидеров картеля «Синалоа» и их сообщников. В него входят другой соучредитель картеля Хоакин Гусман Лоэра, или «Эль Чапо», еще один из сыновей Эль Чапо и предполагаемый лидер картеля Овидио Гусман Лопес и предполагаемый главный сикарио (киллер) картеля Нестор Исидро Перес Салас, или «Эль Нини».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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