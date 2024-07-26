В США арестовали главарей наркокартеля «Синалоа»

Эль Майо и Гусман Лопес присоединились к растущему списку арестованных лидеров картеля «Синалоа» и их сообщников. В него входят другой соучредитель картеля Хоакин Гусман Лоэра, или «Эль Чапо», еще один из сыновей Эль Чапо и предполагаемый лидер картеля Овидио Гусман Лопес и предполагаемый главный сикарио (киллер) картеля Нестор Исидро Перес Салас, или «Эль Нини».